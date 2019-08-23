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亮･珠寶／Tiffany接地氣　辦美鑽展免費參觀　

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▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Blue Box呈現Tiffany Soleste鉑金鑽戒讓人怦然心動。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

走進珠寶專賣店，總需要一點勇氣，但現在品牌直接貼近群眾，舉辦免費參觀的珠寶展，讓大眾更了解品牌精神與工藝，許多女性的夢幻品牌Tiffany & Co.便是一例，9月6日起至9日於華山1914文創園區中4A紅酒作業場舉行美鑽傳奇主題展，採網路預約制參觀，可探究其鑽石講求「5C」、標註鑽石產區證明「血統清白」。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany鑽石見證許多美好愛情。

各家珠寶品牌都有鑽石作品，但Tiffany特別強調其鑽石與眾不同，因從採購鑽石原石、切割、鑲嵌乃至交付於顧客手中，全程不假他人之手，一顆Tiffany鑽石的誕生經過1300多次嚴謹檢查。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲The Tiffany Setting鉑金六爪鑽戒是品牌經典之作。

而鑽石業界普遍以顏色、淨度、車工、重量等4C標準評鑑等級，Tiffany超越4C標準，採用第5項標準「美鑽風采」，為鑽石的璀璨度、火光與折射進行分級，無論大小，每一顆鑽至少透過5位珠寶師參與鑑定，並提供自家背書的Tiffany鑽石鑑定證書。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany帶領公開鑽石來源的新世代。

今年起Tiffany更創下先例，開始與顧客分享訂情鑽戒區新採購鑽石的原產地資訊，確保每顆獨立註冊鑽石的來源清白，不是非人道的血鑽石，此公開透明的作法，展現企業責任與良心。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany力求鑽石資料透明化，鑽戒均會清楚顯示個別的原產地資料。

在Tiffany鑽戒中，最著名也最經典的鑽戒為The Tiffany Setting六爪鑲嵌鑽戒，將主石高高托起的設計已有超過130年的歷史，品牌同時提供Soleste、Harmony等不同鑲嵌款式，以及花式切割鑽戒設計，豐富款式將於Tiffany美鑽傳奇主題展呈現，讓大眾近距離欣賞鑽石之美。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany有各式花式車工鑽石戒指供選擇。

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, Tiffany Setting
fashion.net

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