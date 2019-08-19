用顏色完成穿搭！OWAISHSB推出9款染製Nike長襪　網：有人要開團嗎

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襪子作為穿搭的一環，絕對是不容小覷的單品，然而，眾多品牌中又以Nike、Adidas為大宗，並且襪子顏色都是黑色與白色，所以也讓大家沒辦法買到喜歡的顏色，不過，OWAISHSB卻突發奇想，將熱門的白色Nike長襪加入染料，進而打造出五顏六色的長襪。

在 Instagram 查看這則貼文 OwaishSB（@owaishsb）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 15 日 上午 7:08 張貼

▲Nike與Adidas推出的長襪，大多都是黑色與、白色。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

▲OWAISHSB帶來多款配色的Nike長襪。（圖／翻攝自OWAISHSB）

由OWAISHSB帶來的Nike長襪共有9個顏色，分別為紫、粉、橘、黃、棕、森林綠、綠、藍以及淺藍色，其中，OWAISHSB提供1組3色包裝與單色包裝，各位可以依照自己喜歡的色調去挑選。另外，因OWAISHSB加入的染料已經透過特殊處理，所以不用擔心退色的問題。

▲共推出9個顏色。（圖／翻攝自OWAISHSB）

▲OWAISHSB提供1組3色包裝與單色包裝。（圖／翻攝自OWAISHSB）

有興趣的朋友，目前都可以至OWAISHSB的官網購入，售價為1組3色歐元35元（約台幣1,225元）、單色包裝售價為歐元14元（約台幣490元），至於尺寸方面，OWAISHSB帶來了女尺與男尺，所以不用擔心買不到自己的尺寸，不過，因長襪數量有限，因此喜歡的朋友千萬不要錯過！

▲尺寸分為女尺與男尺。（圖／翻攝自OWAISHSB）

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