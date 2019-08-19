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鹹食、甜點咖啡全都有　京站6間餐飲推買一送一優惠

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▲京站推最大規模美食買一送一。（圖／京站提供）

▲京站推最大規模美食買一送一，8月底前快吃一波，本圖為NY花園大道莓果鬆餅佐鮮奶油與特製果醬。（圖／京站提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

因應即將迎來的開學季，位於台北車站商圈的京站時尚廣場，推出近期最大規模的「美食買一送一」優惠，包括通堂拉麵、飯飯堂、一〇八抹茶茶廊、Alleycat’s、N.Y. Bagels Café等6間餐飲都加入，挑對時間吃飯馬上現省一半！

優惠的6間餐廳中，有5間都是京站獨家促銷，只有去台北車站才吃得到，包括B3日本抹茶甜品專門店「一〇八抹茶茶廊」，在8／23至8／25以及8／30至8／31共2個周末假日期間，推出不限量「大杯冰抹茶買一送一」。

▲京站推最大規模美食買一送一。（圖／京站提供）

▲一〇八抹茶茶廊京站店，指定時段大杯冰抹茶買一送一。

而來自沖繩的拉麵店「琉球新麵通堂」則從即起至9／1，在下午2點至晚上6點的指定時段，大方祭出「全品項拉麵買一送一」，而且還不限量；握飯糰「飯飯堂」則在即起至8／23，推出指定口味握飯糰買一送一，每日限量30份。

▲京站推最大規模美食買一送一。（圖／京站提供）▲京站推最大規模美食買一送一。（圖／京站提供）

▲通堂拉麵下午時段超划算（左）；飯飯堂（右）也推指定餐點買一送一。

針對館內餐廳，也有買一送一的優惠推出，披薩店「Alleycat’s」即起至8月底，祭出外帶經典口味披薩買一送一優惠；位於1F的「N.Y. Bagels Café」也針對8月底前的指定時段，下午2點後點鬆餅或法式吐司，加送價值140元的飲料。

此外，近期星巴克也推出14天買一送一方案，即起至8／30，在店內完成See you tomorrow文字遊戲，就可領取隔日專屬優惠。

關鍵字：

京站, 美食, 餐飲, 買一送一
fashion.net

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