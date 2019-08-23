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3星座是好老公代表！　獅子座超大方愛送禮物，讓妳婚後也有戀愛感

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▲▼ 。（圖／翻攝韓劇春夜MBC官網）

編輯／Rose　圖／翻攝韓劇《春夜》MBC官網

談戀愛跟結婚大不同，戀愛時一不爽就能休掉另一半，但結婚後卻是真實的生活，也因此看對人真的很重要啊！當然誰都不知道未來的日子會發生什麼事，身為平凡人只能把所有變因排除，盡可能讓未來的日子生活美滿，但人不是神，誰又知道誰是「好老公」候選人呢，還在苦惱中的妳，或許能先從另一半的星座看起。

▲▼ 。（圖／翻攝韓劇春夜MBC官網）

【獅子座】

獅子座在外霸氣，在家像一隻小貓，雖然脾氣依舊有點大，但面對老婆時還是以老婆為重，捨不得說幾句重話，寧願用熱情如火的溫柔融化妳的心。在外體面又出手闊綽，對老婆極好，三不五時送個小禮物，讓妳一直都有戀愛的感覺，他自己則覺得這是場值得的投資，畢竟是他自己的下半生嘛～

重情重義的獅子討厭被背叛，靠譜的專一，絕對是好老公人選。

▲▼ 。（圖／翻攝韓劇春夜MBC官網）

【巨蟹座】

當巨蟹決定跟妳共同經營婚姻時，基本上已經把心定下來了，在家他會幫妳把日常安排得穩當，在外又是把妳呵護備至，說到這是不是直接想嫁？

這還不是最優秀的，巨蟹是寧可自己吃苦，也不願老婆受到一分委屈的稀有物種，而且還很聽老婆的話，相當尊重妳的意見，又能包容妳使性子，以及一些小脾氣，加上愛家特性，是能給妳滿滿安全感的純情種。

▲▼ 。（圖／翻攝韓劇春夜MBC官網）

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【摩羯座】

摩羯座雖然個性古板，個性談不上風趣，但卻絕對是穩當的靠山，在婚姻中算是「實用性」很高的好老公。摩羯十八般武藝，能出得了廳堂賺錢養家，也能進得了廚房下廚露一手好廚藝，絕對不會讓妳餓著。

雖然不會講什麼浪漫破表的情話，但卻能用實際行動讓妳感受被愛包圍的感覺；對外人冷若冰山，唯獨在妳面前融化，能得到他的寵愛，不只幸福，還很有征服高山的成就感。

▲▼ 。（圖／翻攝韓劇春夜MBC官網）

關鍵字：

感情, 兩性, 愛情, 男朋友, 女朋友, 情侶, 戀人, 專情, 專一
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