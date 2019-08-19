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「獅子館長」旋風來台！《她的私生活》男神金材昱約妳看TIFFANY展

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▲Tiffany & Co.。（圖／品牌提供）

▲韓劇《她的私生活》館長金材昱即將旋風來台。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著韓劇《她的私生活》劇終，直至今日依舊話題不斷，而劇中帥氣迷人的「館長」金材昱更是堪稱「行走費洛蒙」，戲裡戲外都放電。現在好消息來了，館長即將旋風來台，出席「Tiffany & Co. 美鑽傳奇主題展」，迷妹們快點把握機會和偶像一同看展去。

▲Tiffany & Co.。（圖／品牌提供）

▲Tiffany & Co.。（圖／品牌提供）

▲Tiffany & Co.。（圖／品牌提供）

▲「美鑽傳奇主題展」請來金材昱揭幕。（圖／品牌提供）

由金材昱主演的韓劇《她的私生活》，堪稱2019年討論度最高的韓劇。其飾演文藝優雅的「館長」一角，精湛演技加上迷離憂鬱的獨特紳士氣蘊，讓他成為新一代男神，受到各大時尚品牌喜愛，在台灣也擄獲廣大粉絲芳心。

Tiffany & Co.也相中男神的獨特魅力，請來金材昱為此次「美鑽傳奇主題展」揭幕，於9月5日旋風抵台，迷妹們終於有機會一睹館長風采。而展覽共分為六大展間，包括 Tiffany & Co. 鑽石的產地、珍稀性、成色、淨度、切割至工匠的實際製作場景，從珠寶設計、匠心工藝、嚴謹標準等多層面出發，真實還原鑽石的生產過程。

▲Tiffany & Co.。（圖／品牌提供）

▲Tiffany & Co.。（圖／品牌提供）

▲（依序）The Tiffany SettingNT$50,000起；Tiffany TrueNT$47,500。（圖／品牌提供）

展區內除了鑽石的生產過程，亦會展出品牌具標誌性的訂情鑽戒，象徵雋永愛情的經典鑽戒The Tiffany Setting及代表著現代愛情的Tiffany True，讓民眾們一同和男神金材昱感受愛情和鑽石的永恆意義。 

「Tiffany & Co. 美鑽傳奇主題展」展覽資訊 

地點：華山1914文化創意產業園區 中4A館 (台北市中正區八德路一段1號) 

日期：2019年9月6日至2019年9月9日

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關鍵字：

Tiffany & Co., 她的私生活, 金材昱, 華山, 朴敏英
fashion.net

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