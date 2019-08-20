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餐桌入秋的漸層美　皇家哥本哈根、Le Creuset品味淡泊

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▲皇家哥本哈根、Le Creuset2019新品。（圖／品牌提供）

▲皇家哥本哈根、Le Creuset2019新品漸層當道。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

想要一改居家氣氛，餐具是最便利與最合經濟的選擇，重點是它們還能適時呈現出你的品味，近年漸層設計帶出的淡泊美感炙手可熱，來自歐洲的餐具品牌包括皇家哥本哈根、法國Le Creuset都有作品，北歐的冷冽內斂，搭配法式的浪漫層疊，準備好入秋的平靜心境了嗎？

▲皇家哥本哈根、Le Creuset2019新品。（圖／品牌提供）

去年皇家哥本哈根上市的綻藍花blomst還歷歷在目，飽滿並以漸層手法的清藍繪製出的花卉，對比大片留白，今年推出的HAV海洋系列，則以噴繪技法呈現藝術般的漸層效果，白色、藍色與黑綠色的交疊，讓使用者彷彿航向一片北歐海洋。

▲皇家哥本哈根、Le Creuset2019新品。（圖／品牌提供）

▲皇家哥本哈根、Le Creuset2019新品。（圖／品牌提供）

只有用在皇家哥本哈根年度紀念盤的精湛工藝「噴繪技法」，呈現在新推出的HAV海洋系列上，HAV在丹麥語意為「海洋」，此系列的概念也向品牌著名商標「三條藍色水波紋」呈現致敬的意味。

▲皇家哥本哈根、Le Creuset2019新品。（圖／品牌提供）▲皇家哥本哈根、Le Creuset2019新品。（圖／品牌提供）

▲皇家哥本哈根、Le Creuset2019新品。（圖／品牌提供）▲皇家哥本哈根、Le Creuset2019新品。（圖／品牌提供）

此新系列源於品牌的經典系列「海鷗」，將獨特並具有增加摩擦力功能的魚鱗紋飾，噴上介於藍色和黑綠色之間海洋顏色，有種清晨的海岸線籠罩於晨霧的淡泊感，帶出高雅與現代感的風景，HAV海洋系列首次推出9件作品，包括造型特別的茶壺、複合缽以及卡拉夫瓶。

▲皇家哥本哈根、Le Creuset2019新品。（圖／品牌提供）

Le Creuset則針對旗下萬用窈窕鑄鐵鍋系列，推出漸層設計，充滿飽滿的琺瑯色彩，透過不同濃度的色塊變得無比輕盈，呈現出法式的浪漫，色調的設計靈感來自於三大元素「陽光、海洋、草地」，如水手徜徉大海的「水手藍」、公園綠地般清新舒爽的「薄荷綠」，以及浪漫唯美的「藍鈴紫」，都能為餐桌妝點加分。

▲皇家哥本哈根、Le Creuset2019新品。（圖／品牌提供）▲皇家哥本哈根、Le Creuset2019新品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

皇家哥本哈根, Le Creuset, 餐具, 食器, 鑄鐵鍋
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