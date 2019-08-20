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星巴克再現爆款冷水杯　鉚釘＋黑魂呈現哥德元素，用這個裝水比較好喝

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編輯／Duke

創立自1971年的美國咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks），除了販售各式咖啡以外，就連飲品、限定茶類都有涉獵，其中，星巴克推出的杯具也因設計好看，所以受到大眾的歡迎。而這次要介紹的杯具是一款全新曝光的鉚釘冷水杯，一起來看看吧！

根據IG帳號@livelaughloveliza發佈的貼文指出，此款全新曝光的冷水杯，是以鉚釘設計為主打的杯具，並且中間還帶有星巴克的Logo，而推出的配色為消光黑、玫瑰金以及銀色，其中，這3款冷水杯也因帶有鉚釘設計，所以散發出濃濃的哥徳元素。

不過，目前這3款鉚釘冷水杯似乎只有部份美國門市有推出，並且台灣的分店也尚未傳出上架的消息，因此喜歡此款鉚釘冷水杯的朋友，不妨請美國友人或是代購商找找看吧！

此外，先前日本星巴克攜手潮流教父藤原浩的聯名系列，也是近期值得關注的杯具。雙方這次帶來的杯具為簡單樸實的透明杯，而設計方面還加入了經典的「閃電」標誌，使其增加收藏價值。該系列已經在全日本的門市與官網開賣，售價為日圓1,300元（約台幣380元），喜歡的朋友目前還能至官網購買哦！

▲星巴克X藤原浩。（圖／翻攝自IG@@fujiwarahiroshi、Starbucksjp）

▲藤原浩替簡單的透明杯，加入了「閃電」標誌。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲星巴克X藤原浩。（圖／翻攝自IG@@fujiwarahiroshi、Starbucksjp）

▲只要購買透明杯，便能選擇即溶咖啡的口味。（圖／翻攝自Starbucksjp）

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關鍵字：

星巴克, Starbucks, 咖啡, 鉚釘, 冷水杯, 哥徳, 美國, 日本, 藤原浩, 閃電
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