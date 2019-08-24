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拯救沙漠乾肌全靠「電眼霜」！黑眼圈秒消失、撫平細紋一周就有感

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▲▼PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／業者提供）

▲PS美美妍電眼修修全效發光眼霜。（圖／業者提供）

記者呂欣玫／綜合報導

晚睡、熬夜對女人是致命傷，不僅會讓肌膚流失水分，還可能造成嚴重的黑眼圈，但有了PS美美妍「電眼修修發光全效眼霜」就不用擔心啦！經過實測後，短短幾天就能有效撫平眼周細紋，同時改善黑眼圈的問題，當肌膚的水分需要「急救」時，「電眼霜」更是您的最佳選擇！

雖說世界上只有懶女人沒有醜女人，但繁瑣的保養程序令人難以天天執行，再加上熬夜的習慣一直改不掉，肌膚常常處於缺水的狀態，眼周細紋及黑眼圈是越加嚴重。不過，實際使用過PS美美妍「電眼霜」後，看看這前後對比圖，發現眼周細紋真的少了好幾條！

▲PS美美妍電眼霜實測。（圖／記者呂欣玫攝）

▲PS美美妍電眼霜實測。（圖／記者呂欣玫攝）

第一次使用PS美美妍「電眼霜」時，就對它清爽的質地感到驚艷，完全擺脫從前對眼霜油膩的印象，上臉時吸收的很快，夏天使用也不會感到負擔，我都在洗澡後、睡前或化妝前，噴完化妝水後使用，對於本身簡直是沙漠乾肌的膚質來說，保濕效果十分顯著。

另外，PS美美妍「電眼霜」可以有效提亮黑眼圈，特別是在妝前使用時，對不佳的膚況達到急救效用，如此一來，上妝不會卡粉，即使前一天熬夜，也不至於對嚴重的黑眼圈完全沒輒。

▲▼PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／業者提供）

▲PS美美妍電眼修修全效發光眼霜。（圖／業者提供，以下同）

這支眼霜還標榜多重創新成分、360度修護配方，結合抗老、滋養、亮白、修護、保濕等功效，細緻親膚、清爽可使用於眼周及全臉，除了上述功效外，它輕巧的包裝也是您旅行時的好夥伴！

PS美美妍「電眼修修發光全效眼霜」已於8/16正式開賣，於08/16～08/31活動期間購買還有買一送三的優惠，買一支PS美美妍電眼修修全效發光眼霜30ml（原價1,280元），就附送30ml及3ml的試用包（價值1,408元），還加贈1支韓式裸色唇筆（價值780元），等於只需花1,280元就能獲得總價值3,468元的超值保養組快點這裡搶貨！

▲▼PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／業者提供）

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