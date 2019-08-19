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當狗奴還要拼手速！BURBERRY推限量寵物帽T　24小時快閃已完售

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▲BURBERRY。（圖／翻攝自產品官網）

▲BURBERRY17日推出的限量寵物精品，24小時快閃在IG銷售一空。（圖／翻攝自產品官網、BURBERRY IG，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

英國時尚品牌BURBERRY自從由設計師Riccardo Tisci接任創意總監之後，一改原本銷售模式，推出特定商品限時24小時且限量的飢餓行銷。「B Series」系列就成為每個月17號固定發售的品項，此次更是推出寵物系列精品，引起一陣熱議。

「B Series」系列以24小時在IG、WeChat、Line數位平台上限定販售的模式，受到不少年輕族群支持。此次更是破天荒推出TB Monogram狗狗專屬帽T，讓自家愛犬也能享受奢華待遇，引起不少鏟屎官們的矚目。

▲BURBERRY。（圖／翻攝自產品官網）

▲BURBERRY。（圖／翻攝自產品官網）

▲BURBERRY。（圖／翻攝自產品官網）

▲棉質小狗連帽衫NT＄7,400條紋環保帆布小狗項圈NT$8,800。

在本次釋出的廣告中，品牌讓每隻小型犬都換上了新裝和新配件，在階梯上忘情奔跑，當然最亮眼的就屬全新LOGO Thomas Burberry印花，旗下品項包括了條紋環保帆布小狗項圈、棉質小狗連帽衫、印花環保帆布狗繩等，以經典風衣為靈感設計，融入濃濃的英倫風情。另外，也推出寵物專屬刻字服務，享受獨一無二尊貴待遇，所以愛犬不論是帶出門或是在家，都能配備全套升級。

▲BURBERRY。（圖／翻攝自產品官網）

▲BURBERRY「B Series」系列17號限量開賣火速完售。

當然「B Series」系列商品在17日公開販售之後，也已經火速完售，甚至在官方IG下出現眾多網友神回應，「羨慕有錢人的狗」、「當狗奴還要拼手速」、「才放進購物車就賣完了」。據了解，該系列單品在官方IG上已經完售，但官網部分還有少量現貨，看來現在不光是主人要手刀搶限量商品，連寵物精品也加入戰局。

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關鍵字：

BURBERRY, Riccardo Tisci, B Series, 寵物, 毛小孩, 鏟屎官, 貓奴
fashion.net

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