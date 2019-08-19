神準分析妳目前在工作上遇到的瓶頸？解決辦法是...

在職場的關係，如同原生家庭的延伸，我們自小習慣的待人處事模式，會很自然的放到工作上，但畢竟在職場上遇到人事物已經不同了，用同樣的方式時，也會出現盲點和瓶頸的時候，有時我們以為自己改變了，但卻還是不順利，而這又該如何解決呢？快用塔羅占卜來看看目前妳的工作瓶頸是什麼吧~

首先，在心中默念一次問題，然後以直覺從五張牌中選一張（也可複選）





選好了嗎？

我們來看看妳選了哪些牌卡

1. 權杖八：需要提升專業之時





妳最近在工作上開始發現自己有些部分是無法勝任的，因此容易在承擔新任務時，會特別容易感到擔憂、沒信心，但妳在工作上的能力依然是有累積的，只是不停的忙於工作都忘了停下來，好好規劃下一步，而現在除了認真工作之餘，也需要開始進修並提升專業，不然看似工作上都還可以進行，但都只能達到某個程度，妳心裡是清楚的。

權杖八與旅行有關，它除了外在的旅行之外，也跟內在的進修有關，代表妳在職場上，不能再拿過去的知識，放在現在的工作之中，開始需要有新的元素進來，但這新元素不只是做法或是創意上面，更重要的是擴大自己的格局和眼界，才能重新燃起對工作的熱情。

2. 寶劍皇后：要別人按照自己的規矩走而被侷限





寶劍皇后屬於較一板一眼的性格，當妳選到這張牌時，妳需要留意到自己一直用認定的眼光和標準在行事，卻也阻礙了新的成長，或許妳在這樣的盲點中看不見，但身邊的工作同仁卻很有感受，妳不妨敞開心，學習接納不同的做法和聲音，才有機會讓新的能量開始運作。

而這張牌卡也提醒著，妳容易把規則變成原則，而創造了工作上的瓶頸，當重視規則時，容易把注意力放在瑣碎的小事上，處理事情上就容易有情緒，但是當有自己的原則時，就可以有彈性變通但不失原則，這是選到這張牌卡目前最需要調整的部分，學習看事情的整體面向，而非妳認定的那個部分。

3. 審判：太快下判斷導致錯誤





審判牌圖中的天使吹著號角，但人們卻以為這個聲音就象徵了自己哪裡不對被宣判了死刑或是獎賞，當這張牌出現時，妳在職場上的瓶頸，是來自於無法靜下心做判斷，雖然妳外在或許沒表現出擔心焦慮，但在心底卻非常在意別人如何看待妳這個人。

當這樣時，也是一種對自己的審判和誤解，妳過於心急想要工作上的某些事情有個定論解答，但是這些事是需要時間去體驗和中立的觀察，當妳心急著要到一個答案，很有可能卻是最不恰當的，而創造了工作上的瓶頸，當妳容易評斷自己時，也容易無意識的去評斷一個人，那麼就會有許多「貼標籤」情形出現，無法平常心以待。

4. 錢幣騎士：過於目標導向缺乏人情味



當然知道自己的目標在哪，全力衝刺是很好的，但每當達成時，那樣的開心卻很短暫，這也讓妳的工作出現瓶頸，明明都可以做到，但做到了之後為何還是有種悵然所失？妳可以讓自己靜下來沉思，這個目標對妳而言的意義是什麼，如果只是一個要達成的慾望，那麼工作上就會容易撞牆。

錢幣騎士的出現，意味著妳過於結果論，但卻忘了「結果重要，但更重要的是這過程中學到什麼」，如果妳只是一昧的達成目標，但中間最重要的待人處事卻忽略了，那麼妳的心會漸漸麻痺，變成了某種競爭性，卻失去生命的喜悅，如何讓自己在努力朝向目標的同時，學習待人處事周全和換位思考，是目前所需要的。

5.寶劍五：太以自己為重 聽不進去別人聲音





寶劍五代表著分裂，這個分裂並不是壞事，如果妳在職場上，發現與人的價值觀很難建立共識，或是溝通總是出狀況，而開始有意見分裂的傾象，久而久之當然會出現瓶頸，但如果妳可以藉由這個過程看見自己很難與人相處的那一面，就會領悟到一些什麼，學習合作和妥協，是門藝術，也是妳目前在職場上要去鍛鍊的。

妳常會覺得自己不被重視或是自己的想法意見不被採納，因此想要極力爭取捍衛自己的權益，但或許是妳沒先去了解別人這麼做，背後真正的意義在哪，或是妳太想捍衛自身權益，反而得不償失，有時對方並不是不重視，只是妳的態度會讓自己看不見被重視的部分，過與不及而損失原本的資源。

文／柯夢波丹 圖／泰瑞莎塔羅

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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