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《玩命關頭：特別行動》凡妮莎寇比戲裡戲外都是極品！私下個性完全是可愛女友

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▲（圖／《玩命關頭：特別行動》GETTY IMAGES）

 《玩命關頭：特別行動》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw）終於正式上映了！作為《玩命關頭》的獨立外傳，電影將巨石強森（The Rock）飾演的「路克哈柏」和傑森史塔森（Jason Statham）飾演的「戴克蕭」兩個互看不順眼的角色，硬是湊成對打擊犯罪，從冤家變成絕佳拍檔培養出爆笑又絕妙的默契，加上全新的故事背景及關於兩人過去的揭露，絕對是今年暑假一定不能錯過的熱門電影！

▲（圖／JEFF SPICER-GETTY IMAGES）

但《玩命關頭：特別行動》中除了兩大主角之外，有性感美女凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）的加入絕對是畫龍點睛！

凡妮莎寇比在片中飾演「戴克蕭」的妹妹「哈蒂蕭」，身手矯健，打起架來的帥氣程度一點也不輸給男人！加上冷豔的美貌和凹凸有致的火辣身材，渾身散發出致命女人味，讓許多影迷超驚艷！這位好萊塢新一代「性感女打仔」代表凡妮莎寇比你一定要認識！

「白寡婦」凡妮莎寇比​​（​Vanessa Kirby​）

▲（圖／派拉蒙影業）

凡妮莎寇比因為在去年阿湯哥的賣座強片《不可能的任務 6：全面瓦解》中飾演黑市軍火商「白寡婦」幫助她在好萊塢的知名度大開。她雖然不是女主角，但高冷、性感又極度危險的人設，加上和湯姆克魯斯飾演的「伊森韓特」有許多精彩對手戲，讓人對她留下深刻印象。

▲（圖／派拉蒙影業）

她在片中不但要耍弄蝴蝶刀還要和刺客對打，需要大量的體力和敏銳的武打動作，精湛的演出讓她不久後就接到了《玩命關頭：特別行動》的演出邀約。

「哈蒂蕭」真的很能打

▲（圖／環球影片）

凡妮莎寇比​​在《玩命關頭：特別行動》中也有不少激烈的打鬥戲份，她更因此接受了電影團隊嚴格的體能訓練和武術指導，增強她的體能耐力，為的就是要讓觀眾清楚的感受到，「哈蒂蕭」這個角色的強悍跟能打程度一點也不輸另外兩個硬漢，絕對是你惹不起的悍妞！

▲（圖／環球影片）

身材比例超完美

▲（圖／環球影片、GETTY IMAGES）

今年 31 歲的凡妮莎寇比，是為英國知名女演員，她的父親是泌尿科醫生，曾被評為英國百強醫生之一，而母親則是位雜誌編輯。

▲（圖／GREGG DEGUIRE-GETTY IMAGES）

凡妮莎寇比身高 170 cm，擁有完美的身材比例，再加上精緻深邃的五官和自然微翹的嘴唇，非常迷人，近期隨著曝光率上升，討論度也隨之飆高！

演出伊莉莎白女王妹妹﻿走紅

凡妮莎寇比是舞台劇出身，本來就是實力派演員，一直到 2011 年演出英國電視劇《焦點時刻》（The Hour）才正式出道展開演藝事業。

除此之外她也曾在多部賣座電影中露面：《我就要你好好的》（Me Before You）轉身離開男主角山姆克萊弗林（Sam Claflin）的前女友，以及《真愛每一天》（About Time）女主角瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）喜感十足的好閨密。

▲（圖／INSTAGRAM＠VANESSA__KIRBY）

然而凡妮莎寇比真正開始走紅是在 2016 年演出 Netflix 影集《王冠》（The Crown），她在劇中飾演伊莉莎白女王的妹妹「瑪格麗特公主」，絲絲入扣的出色演技引起許多關注，她更憑著這部作品並拿下英國學術電視獎（BAFTA TV Awards）的最佳女配角獎。尤其劇中她的性感雙唇，就多次引起劇迷討論呢～～

私下個性超反差


▲（圖／環球影片、GETTY IMAGES）

對比凡妮莎寇比在《玩命關頭：特別行動》裡女打仔上身的狠勁，其實她私底下的個性相當大剌剌又可愛，還經常在 IG 上分享自己逗趣又搞笑的生活日常，這種反差萌又讓人戀愛一次了啦！

男友也是英國帥哥

凡妮莎寇比對於感情也是非常低調滴～其實她已經和小自己 2 歲的英國男演員卡倫透納（Callum Turner）穩定交往 4 年多了。身高 185 公分的卡倫透納外型帥氣，是演員也是模特兒，曾在《怪獸與葛林戴華德的罪行》中，飾演艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）的哥哥，和女友一起搶進好萊塢發展。

▲（圖／GETTY IMAGES）

顏值這麼高的這對姊弟戀情侶，看起來是不是很登對啊～！

有機會出演「貓女」

▲（圖／DC-GETTY IMAGES）

DC 影業前陣子正式公布了新任蝙蝠俠人選，確定將由英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）接棒演出，當時就有消息傳出蝙蝠俠身邊的性感尤物貓女（Catwoman）有意找來凡妮莎寇比飾演。

雖然她之前受訪時表示自己還沒有收到演出邀約，但如果能順利接下這個角色真的就像美夢成真一樣！光是想像原本身材就已經夠火辣的她穿上皮衣、戴上皮製貓面具，挑逗羅伯派汀森的模樣就夠讓人心癢癢啦

有望回歸《不可能的任務》

▲（圖／MARC PIASECKI-GETTY IMAGES）

另一方面，由於《不可能的任務 6》的賣座好評，目前已經確定第 7 和第 8 集將會在 2020 及 2021 年上映，不少影迷也猜測這將會是《不可能的任務》系列最終章，有報導傳出阿湯哥有意找凡妮莎寇比回歸演出，如果定案，到時兩人再度合作又會碰出什麼火花，真的很讓人期待啊！

▲（圖／AMANDA EDWARDS-GETTY IMAGES）

能文又能打，外表與演技實力兼具的新一代好萊塢性感女星凡妮莎寇比，未來的發展絕對值得繼續關注！

文／柯夢波丹

《玩命關頭：特別行動》女主角凡妮莎寇比 戲外穿的超犯規！解放「渾圓C奶」尺度炸裂辣到讓人口乾舌燥

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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