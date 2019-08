下班後小酌一杯超紓壓！推薦台北6間特色酒吧　必喝小熊軟糖、辣台派

夏天氣溫高到令人難以忍受,在這樣酷熱的天氣下,找間酒吧喝杯特色調酒, 在音樂聲的伴奏下放鬆心情一個夜晚,絕對是最美好的享受!以下推薦6間台北特色風格酒吧,每家酒吧都有著自己獨特的調酒和餐點,是與朋友相聚小酌絕佳選擇!

1、She_Design TAPAS SOJU BAR



曾為台北首家韓式Hunting Bar的韓式創意料理「燒酒一杯」與客層一起成長成熟,猶如女孩蛻變為小女人般,原址全新打造「She_Design TAPAS SOJU BAR」,為原本充滿青春氣息的基調注入精緻時尚質感,獨創結合韓風美食與異國風味的TAPAS,並首創韓國燒酒、小米酒加入調酒!

地址:台北市信義區基隆路一段127號一樓

電話:02-8787-3918

營業時間:周一至周六17:30~01:00(例假日前一天營業至02:00)、周日12:00~01:00

推薦酒品:雨後花園





以薰衣草燒酒為基底,調入自種的迷迭香、百里香,草本系香氣清新宜人,最適合做為夏夜開胃酒品,搭配各式開胃菜也很搭!

推薦酒品:小熊軟糖shots





以韓國燒酒加入浸漬小熊軟糖的試管中,這款充滿童趣與大人感的調酒選擇超好拍 !

2、Draft Land





Draft Land是一間隱身於台北東區巷內的汲飲式雞尾酒(cocktails on tap)酒吧,更是亞洲第一間致力於將「雞尾酒生活化」的酒吧!為了貫徹 “ to be free “ 的品牌精神,Draft Land以生活中的雞尾酒為目標,推出各式創新的雞尾酒式飲品。

地址:台北市大安區忠孝東路四段248巷2號

電話:02-2731-8975

營業時間:週一至週日 1800-0100

推薦酒品:長島冰茶

在 Instagram 查看這則貼文 Draft Land(@draftland)分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 11 日 上午 4:00 張貼



為了慶祝Draft Land成為「亞洲50大酒吧」的一員,店家推出長島冰茶,以四季春青茶、桂花及氣泡酒調和而成,除了有著透明的金黃色,還蘊藏淡淡花草香!

推薦酒品:辣台派

在 Instagram 查看這則貼文 Draft Land(@draftland)分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 13 日 上午 4:52 張貼



波本威士忌與波特酒做為基底,再加入具有濃濃南方風情的桂花和鳳梨增添風味,最後以薑汁打造辛辣感,這杯「辣台派」既優雅又強健!

3、W Hotel 紫艷酒吧





紫艷酒吧位於台北W飯店31樓,酒吧的設計以紫色、紅色及金屬色相互穿插,呈現出摩登現代氛圍,大面落地窗更能近距離欣賞台北101的美景!

地址:台北市信義區忠孝東路五段10號31樓

電話:02-7703-8769

營業時間:週日、一、二 1400-1159,週三至六 1400-0100

推薦酒品:梨山蜜雪兒

在 Instagram 查看這則貼文 W Taipei(@wtaipei)分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 10 日 上午 5:54 張貼



這款「梨山蜜雪兒」是紫艷酒吧獨有的茶調酒,以烏龍茶作為基底,再加入韓式柚子、桃子和蜂蜜,豐富的果香與茶香完美結合,是不喜歡酒味者的好選擇!

推薦餐點:101塔中西點心盤

在 Instagram 查看這則貼文 W Taipei(@wtaipei)分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 6 日 下午 9:06 張貼



除了特色調酒,紫艷酒吧還推出了下午茶,以101造型出發,每層都放置了不同的小型甜點,在落地窗邊一邊喝著下午茶,一邊眺望台北景緻非常享受!

4、Odin Bistro 信義放感情





信義放感情的店面相當神秘,要入內前比需先按門鈴才會有服務員來開門,進入店面後會發現裡頭的裝潢相當隨性,店內充滿各式特殊擺設,展現出放感情「別太守規矩」的輕鬆風格。

地址:台北市信義區嘉興街127巷107號

電話:02-2732-2668

營業時間:平日 1800-0200,假日 1800-0300

推薦酒品:貴妃的秘境





梨山貴妃茶與橙酒、琴酒、蘭姆酒、伏特加一起調製,打造出這杯具有茶香的精緻調酒,調製過程中,現沖貴妃茶食還會出現乾冰效果,視覺和味覺同時滿足!

推薦酒品:百茫之中

在 Instagram 查看這則貼文 Odin信義放感情(@odin_xinyi)分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 8 日 下午 10:33 張貼



以蘭姆酒為基底,再加上百香果與芒果,調製出這杯具有滿滿水果香的清甜調酒,沒有過於強烈的酒味,不常喝酒或不愛喝酒的人都可以嘗試!

5、榕 RON





榕的店內沒有過多的華麗裝飾,以舒適簡潔的設計,試圖營造出「家」的感覺。從原本建物的裝潢佈置出發,再加入音樂、電影、藝術等元素,打造出獨樹一格的氣氛!

士林 榕

地址:台北市士林區中山北路五段461巷21號

電話:02-2883-6883

營業時間:週日至週四 1600-0300,週五、六 1600-0400

信義 榕

地址:台北市信義區基隆路二段12號

電話:02-2720-0026

營業時間:週日至週四 1200-0300,週五、六 1200-0400

推薦酒品:那我懂你的意思了

在 Instagram 查看這則貼文 @roncafebar 分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 23 日 上午 2:12 張貼



選用嘉義舜堂的莞荽高梁與艾碧斯作為基底,再加入芭樂泥、鳳梨汁一起調製,外觀青脆鮮綠,味道清新爽口還帶有陣陣果香,酸甜滋味喝下去就懂了!

推薦酒品:史諾 Snow

在 Instagram 查看這則貼文 @roncafebar 分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 3 日 下午 9:57 張貼



以伏特加、荔枝酒調製而成的Snow酒精濃度偏高,但還是能嚐到甜甜的荔枝味,上方還浮著一層玫瑰鹽奶蓋,塑造出這杯絕美的粉色夢幻調酒!

6、Marquee





Marquee Taipei整體風格呈現出低調奢華的氛圍,店內挑高六米打造出絕佳空間感,雅致寬敞的Lounge Bar,加上各種酒類一字排開氣勢非凡!

地址:台北市信義路五段16-1號1樓

電話:02-2729-5409

營業時間:週一至週日 2000-1400

★《ETtoday新聞雲》提醒您:未成年請勿飲酒。飲酒過量,有害健康。喝酒不開車,開車不喝酒。

文/Harper's BAZAAR 圖/HARPER'S BAZAAR、MARQUEE、榕 RON、放感情、ODIN BISTRO 信義放感情、DRAFT LAND

*本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導,未經授權同意不得轉載*

更多時尚藝術資訊,盡在《Harper's BAZAAR 》

台北美食與小酌最佳餐酒館推薦!精選5家台北餐酒館讓你不缺約會口袋名單

除了米其林一星教父牛排以外!推薦台北5家人氣牛排餐廳