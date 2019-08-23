天使超模AA的保養哲學　「接受自我」就是最美的樣貌

即便在2017年維密大秀卸下天使翅膀後，熱情洋溢、渾身充滿陽光氣息的巴西性感超模亞歷桑德拉．安布羅休Alessandra Ambrosio（AA）仍憑藉著健美身材與過人的穿衣哲學，成為各大影展與晚宴紅毯的追捧焦點。

在 Instagram 查看這則貼文 Alessandra Ambrosio（@alessandraambrosio）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 17 日 上午 3:27 張貼

還記得2019坎城影展紅毯上，Alessandra Ambrosio一襲透視薄紗和開衩禮服嗎？性感造型不僅讓AA的姣好身材盡顯，更徹底征服全場目光，讓人一點也看不出她已是兩個孩子的母親！不免令人好奇現年38歲的AA私底下究竟是如何保持體態與美貌的呢？

「接受自我」就是最美的樣貌！

在 Instagram 查看這則貼文 Alessandra Ambrosio（@alessandraambrosio）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 7 日 下午 5:14 張貼

「巴西女人不追求擁有像芭比娃娃一般的身材，而是無論你的比例或體型如何，都擁有勻稱的曲線。」

生了小孩之後，Alessandra Ambrosio花三個月的時間才回復至先前的體重。但Alessandra Ambrosio說：「的確生產過後身體不可能恢復到和懷孕前一樣的狀態，但透過鍛鍊，讓我對於現有的豐滿身材感覺更有自信，我很喜歡自己現在的樣子！」

運動是生活的一部分

在 Instagram 查看這則貼文 Alessandra Ambrosio（@alessandraambrosio）分享的貼文 於 PST 2015 年 11月 月 9 日 上午 6:38 張貼

自從走了第一場維多利亞的祕密大秀後，Alessandra Ambrosio開始養成運動的習慣。如今運動已成為她生活中的一部分，除了維持體態，同時也讓身體更健康。

AA每天至少健身一次（不論身處何地），「每天都讓自己出出汗」則是Alessandra Ambrosio的健身格言。

Alessandra Ambrosio說：「保持運動熱忱最重要的方法就是：讓過程變得新鮮有趣！」

在 Instagram 查看這則貼文 Alessandra Ambrosio（@alessandraambrosio）分享的貼文 於 PDT 2015 年 10月 月 19 日 下午 12:31 張貼

為了不讓每天的健身枯燥乏味，AA喜歡把重量訓練與非重量訓練交叉進行，如此一來能讓健身更加平衡。

運動項目包含：結合跳舞和負重訓練，加強臀部及腹部、每周一次透過皮拉提斯，讓腹部和腿部更加緊緻勻稱、一周三次的bar method（融和皮拉提斯、現代舞動作和針對肌肉復健的物理治療原理創造的一套針對身體局部進行雕塑的運動），另外還有游泳、打排球，和瑜伽....等等。

在節制與放縱中找到平衡

在 Instagram 查看這則貼文 Alessandra Ambrosio（@alessandraambrosio）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 12 日 下午 4:05 張貼



適時的節制和放縱同等重要。以前，我也曾經經歷過不好的階段，我會去超市買一堆甜點零食，然後在每一次恐怖的大吃大喝之後，提醒自己不許再陷入情緒性的爆食，否則我將會失去我的工作……

而現在我學會平衡飲食。我從來不會刻意不吃某些食物，而是保持均衡飲食，每天吃不一樣的東西。如果回到巴西，我吃了很多麵包或義大利麵，那回到LA之後，我會盡量多吃沙拉、雞肉或是魚料理，藉以達到飲食平衡。

在 Instagram 查看這則貼文 Alessandra Ambrosio（@alessandraambrosio）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 11 日 下午 12:14 張貼

再說，偶爾的小放縱其實能帶來快樂，何樂而不為？

像是吃一小片黑巧克力、和朋友喝一杯雞尾酒。平常吃晚餐時我也會配一杯紅酒，每週還會和女兒一起喝下午茶、吃蛋糕。

精簡到位保養法

在 Instagram 查看這則貼文 Alessandra Ambrosio（@alessandraambrosio）分享的貼文 於 PDT 2018 年 11月 月 1 日 下午 6:24 張貼

Alessandra Ambrosio的日常保養步驟並不複雜，卻都十分到位。

除了每天的清潔洗臉不偷懶，也會定期為肌膚進行去角質。此外，AA特別喜歡抗老精華液，因為精華液當中富含豐富的維他命C抗氧化成分，「維他命C對我來說是最重要的！」AA說。私底下不工作的時候，AA會盡量保持淡妝，讓肌膚獲得充分休息。

在眾多女明星的美容秘訣當中一定少不了這一項：「充足的睡眠」！AA當然也不例外，AA說這是最基本卻也是最有效的，「我每天都要睡滿8小時！」

呵護秀髮的秘訣

在 Instagram 查看這則貼文 Alessandra Ambrosio（@alessandraambrosio）分享的貼文 於 PST 2015 年 11月 月 24 日 上午 9:50 張貼

每週2~3次會使用髮膜來修護受損；清潔頭髮後均勻塗抹上髮膜，並讓髮膜停留約10分鐘。另外，每兩個月我會到美髮沙龍報到，為頭髮做深層的營養修護，恢復秀髮光澤。

必備美妝好物





我的化妝包裡必備護唇膏、睫毛夾以及乾洗髮，將睫毛夾翹能讓雙眼看起來更加有神。

另外，我對於睫毛膏真的毫無抵抗力，我的家裡有6支睫毛膏！還有，挑選適合自己的遮瑕膏也很重要，那會讓你看起來全然不同！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG@ALESSANDRAAMBROSIO

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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