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白天擦會反黑？皮膚科醫師破解酸類保養3大迷思：含A酸早上避用

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▲皮膚科醫師破解酸類保養3大迷思。（圖／品牌提供）

▲易出油、脫妝有可能是角質層肥厚，需要加強角質代謝。(圖／翻攝IG@babebani、品牌提供)

記者張毓容／綜合報導

夏日出油、脫妝是許多女生的一大困擾，外出隨時準備好補妝的粉餅、蜜粉，但怎麼補妝就是無法服貼，即便好好保養，卻還是無法改善脫妝。美安美學張雪峰醫師表示「因為大家都忽略了肌膚代謝能力，造成角質層肥厚，除了易出油、脫妝外，甚至會造成老化的狀態，也會看起來蠟黃、暗沉」，這時應該要加強角質代謝。

而說到角質代謝，除了去角質產品，也越來越多人開始使用酸類保養品做居家煥膚，但還是有許多人對於酸類保養品存在錯誤觀念及迷思，因而對酸類保養品敬而遠之。而針對最常見3大迷思，張醫師也一一破解給你聽！

迷思1：酸類濃度越高越好？
張醫師表示，依照食藥署規範，不管市面上酸類保養品濃度多高，用途為保濕、滋潤肌膚、促進表皮更新，pH值範圍不得低於3.5。反而隨著高濃度酸的添加，需要相對的鹼性成分來平衡pH值，成分會變得複雜，而且濃度越高越容易造成肌膚不適，建議依照個人膚質和膚況來選擇合適的酸類濃度。

迷思2：白天擦酸會反黑？
如果是含有A酸成分的產品，確實會有造成肌膚反黑狀況，所以不建議白天使用。但如果是杏仁酸、果酸等成分，就沒有反黑疑慮，白天擦也可以，但要注意的是，當肌膚角質層代謝後，要更注意及加強防曬。

迷思3：長期用酸類，肌膚會變薄？
很多人認為酸類保養品會加速角質層代謝，感覺用久了會使肌膚變薄、變敏感，而不敢長期使用，但事實上，並沒有這個疑慮。張醫師表示，在符合法規規範的酸類保養品，只會幫肌膚做到加速更新、代謝老廢角質，並不會去讓肌膚變薄。

張雪峰醫師也提醒，非敏感性肌膚者，平時可選用溫和的酸類保養品，自行居家煥膚，但若是有較嚴重的肌膚問題，需要進行高濃度的煥膚，最好至皮膚科或醫美診所，經專業評估後再進行，煥膚後也要注意後續保濕及修復的保養。

▲皮膚科醫師破解酸類保養3大迷思。（圖／品牌提供）
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▲皮膚科醫師破解酸類保養3大迷思。（圖／品牌提供）
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關鍵字：

煥膚, 保養, 皮膚科, 醫師, 酸類, 酸類保養品, 居家煥膚, 迷思
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