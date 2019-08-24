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日本迪士尼秋季系列等你來收集！達菲夜燈好療癒、雨傘打開有驚喜

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▲日本迪士尼推「達菲」秋季新品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲日本迪士尼秋季新品又來了。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp

每年都會推出全新秋季商品的東京迪士尼海洋樂園，這次也不讓大家失望的派出「達菲與好朋友們」，換上超萌秋季新衣，要來陪各位一起迎接秋天嘍！此次還有多款周邊商品，像是粉絲們一定要收的達菲夜燈，還有可愛又實用的造型雨衣和雨傘，近期要去日本的朋友們可要好好注意了。

＃「達菲與好朋友們」秋季套裝

以往都會推出新款套裝，這次當然也不例外！這次有史黛拉（StellaLou）、達菲（Duffy）、雪莉玫（ShellieMay）和傑拉東尼（Gelatoni），以秋季為主題，在服裝上加入落葉、松鼠以及貓頭鷹等元素，如果你家剛好也有「達菲與好朋友們」S號的娃娃，那就可以為他們打造秋季LOOK了～

▲日本迪士尼推「達菲」秋季新品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲「達菲與好朋友們」秋季套裝（不含娃娃）售價為¥4,800（約為NT$1,414）。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

＃「達菲與好朋友們」達菲造型小夜燈

看來達菲熊的粉絲們要暴動啦！迪士尼這次推出超可愛的達菲造型夜燈，達菲手裡抱著橡樹子的萌樣，讓人看了心裡好療癒，晚上有這款夜燈陪著入睡，每晚一定都會睡得很香甜。

▲日本迪士尼推「達菲」秋季新品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲日本迪士尼推「達菲」秋季新品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲「達菲與好朋友們」達菲造型小夜燈售價為¥4,800（約為NT$1,414）。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

＃「達菲與好朋友們」雨衣、雨傘

迪士尼這次還有推出非常實用的可收納式雨衣，下雨天可以保護你不被雨淋濕，晴天時則可以收成提袋，讓你攜帶更方便，另外還有外型看似簡約的雨傘，但是將傘打開，裡面卻是飄滿落葉的美景，而且「達菲與好朋友們」也在裡面等著你呢～

▲日本迪士尼推「達菲」秋季新品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲日本迪士尼推「達菲」秋季新品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲「達菲與好朋友們」雨衣售價為¥4,800（約為NT$1,414）、雨傘售價為¥6,800（約為NT$2,003）。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

＃「達菲與好朋友們」其他周邊商品

除了以上幾款粉絲必須帶走的秋季新品外，這次還有多款可愛的周邊商品，像是達菲造型飯匙、整套的餐具組，以及同樣也是萌度破表的達菲、傑拉東尼造型窗簾綁帶等等，全都在日本東京迪士尼海洋樂園等著大家通通打包帶走喔！

▲日本迪士尼推「達菲」秋季新品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲日本迪士尼推「達菲」秋季新品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲日本迪士尼推「達菲」秋季新品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）▲日本迪士尼推「達菲」秋季新品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲日本迪士尼推「達菲」秋季新品。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

▲日本迪士尼「達菲與好朋友們」秋季新品將於2019年8月28日開始販售。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）

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關鍵字：

迪士尼, 周邊商品, 達菲, 史黛拉, 雪莉玫, 傑拉東尼, 秋季
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