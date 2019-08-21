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超狂！東京「珍奶樂園」開幕　女孩搶拍照、撈珍珠玩瘋

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編輯／JJ

從上個月開始，就陸續有東京原宿將開幕「珍珠奶茶主題樂園」的消息釋出，以日本人愛珍奶成痴的情況，未開幕就吸引了大量的關注，如今已於8月13日正式開幕了，Twitter上也灌入了許多大家開心的打卡的照片，不過由於大家對「主題樂園」的想像不同，正反評價相當兩極，今天就來看看園區內到底有什麼設施吧～

▲東京珍奶樂園。（圖／翻攝自Twitter）

▲東京珍奶樂園。（圖／翻攝自Twitter）

「東京珍奶樂園」開設在原宿站前的商業設施「jing」內，限定開放時間為期一個月8月13日至9月16日，根據先前的消息指出，這個「珍奶樂園」以「全身上下感受珍珠奶茶魅力」為概念，現場將會有超過10家珍珠奶茶品牌販售，還有遊樂設施以及眾多拍攝打卡造景。

▲東京珍奶樂園。（圖／翻攝自Twitter）

▲開幕首日參觀人潮非常多～（圖／翻攝自Twitter@tapioca_land）

開幕第一天湧入大量的人潮，大家紛紛打卡上傳，也因此讓原本想前去朝聖的人們感到失望、想打消念頭，因為「主題樂園」容易與盛大、華麗、歡樂節慶氣氛產生聯想，但現場其實就像是一個小型的展覽，場內分布著不同擺設的拍照打卡區，雖然布置打造得相當可愛，少女們拍照拍得不亦樂乎，但著實還是令人有些失望，而且場內販售的珍珠奶茶也只有4家而已！許多網友反應，不如自己去外面買。

▲東京珍奶樂園。（圖／翻攝自Twitter）

▲現場的珍珠奶茶店家。（圖／翻攝自https://www.shibukei.com）

除了場地沒有想像中大，也因為許多父母帶著小孩來玩，現場許多地方都聚集了小孩，一些造景氣球也被小孩破壞，民眾們想好好拍個照就會變得有點麻煩。

▲東京珍奶樂園。（圖／翻攝自Twitter）

▲東京珍奶樂園。（圖／翻攝自Twitter）

▲造景珍珠球池休憩區聚集小孩們玩耍。（圖／翻攝自Twitter@tamagotoore、@kumaaaaachan29）

▲東京珍奶樂園。（圖／翻攝自Twitter）

▲拍照打卡區。（圖／翻攝自Twitter@tapioca_land）

如果不說是「主題樂園」，而是當作一個小型「展覽」的話，事實上是還是很不錯的！雖然造景乍看之見有些普通，但也算是誠意十足了，有盪鞦韆、大型珍珠球池等等拍照區，還有「撈珍珠」的體驗區～許多女孩們都玩得很開心，也上傳了很多美照，展示自己對珍珠奶茶的熱愛。

▲珍奶樂園。（圖／翻攝自Twitter）

▲東京珍奶樂園。（圖／翻攝自Twitter）

▲依然可以拍出許多美照。（圖／翻攝自Twitter@tamagotoore、@NeoNeo06060、@kumamoto_marina）

下面就來看看大家拍出的美照～

有機會在這期間去東京的朋友們也不妨去朝聖，見識看看日本人對於珍珠奶茶的熱愛程度！

地址：東京都渋谷区神宮前6丁目35-6

活動日期：2019年8月13日～2019年9月16日

開放時間：

8月上午10：00～晚上19：00

9月 平日 上午13：00～晚上19：00／周六、日及假日 上午10：00～晚上19：00

門票：成人 1,200日圓 （附贈一杯飲品）、小學生或以下免費入場

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關鍵字：

日本, 珍珠奶茶, 珍奶, 珍珠奶茶樂園, 東京, 原宿
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