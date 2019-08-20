歐陽娣娣、Ella穿這件裝可愛！GUCCI網球系列萌翻　貓咪印花鞋必買

▲女星陳嘉樺Ella、歐陽娣娣爭相穿上GUCCI網球系列裝可愛。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

時尚結合運動元素顯然成為各大品牌重點，義大利精品GUCCI就接連推出一系列網球刺繡服飾，連帶經典Ace系列鞋款也換上新裝，球拍、草莓、貓咪等眾多可愛元素全上身，就連女星陳嘉樺Ella、歐陽娣娣也難以抵擋。

▲網球系列可愛滿分，（依序）Tennis 長版外套NT $105,000；粉色上衣NT$40,000；黑色刺繡連帽上衣NT $44,500。（圖／品牌提供）



日前Gucci 推出一系列網球刺繡服飾，可愛靈巧的造型備受各個年齡層女性喜愛。靈感源自品牌於 1987 年為鄉村俱樂部所設計的館藏，分別以單色刺繡或象徵義大利國旗的綠、白、紅三色描繪出獨家而雋永的圖騰，舉凡秋冬長版外套、粉色上衣以及刺繡連帽上衣，胸前可見經典LOGO配上可愛的網球拍造型，碰撞出前所未有的風格，連精品也能很可愛。

▲GUCCI人氣Ace系列注入可愛元素，（依序）貓咪印花運動鞋NT$29,600；草莓印花運動鞋NT$22,000。（圖／品牌提供）

此外，人氣鞋款Ace也注入了網球鞋輪廓，包括織帶配色、Gucci Logo、蜜蜂刺繡等品牌經典元素不斷，隨處可見品牌用心。另外，像是貓咪印花、草莓圖樣都呈現出可愛的創新手法，光是看到就失心瘋，勢必成為發燒單品。

▲陳嘉樺Ella選擇厚底Ace系列運動鞋NT$25,400。（圖／品牌提供）

人氣女星陳嘉樺Ella也無法抵抗網球系列誘惑，穿著Tennis白色短袖T恤，隨性的直筒破褲搭配高調顯眼的Ace系列運動鞋，增高鞋底直接拉長身材比例，無疑是嬌小女孩的救星。最後背上GG Marmont竹編包款，輕鬆演繹夏季時尚感。

▲歐陽娣娣穿著Tennis 短袖上衣NT$21,000。（圖／品牌提供）

想要營造俏皮可愛態度，歐陽娣娣絕對是最佳示範，同樣穿著網球系列短袖上衣，卻選擇搭配了較為緊身的黑色牛仔膝上褲，隨手拎上品牌Sylvie包款，小小年紀就頗有星味，打造出獨特個人特色。

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