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甜美爆表！韓女星都愛上了「粉金」髮色　還有這些粉色系顯白、友善黃肌

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編輯／JJ

南韓的偶像明星們人數眾多，要和別人有所區別，常常要從外貌多下點功夫，而時常出現特殊的髮色也是很正常的，不僅是表演需求、搭配妝容，代表的更是一種潮流趨勢，看看這頭「粉金色」頭髮許多女星都曾經染過呢～一般人就算不敢染上這麼亮眼的顏色，下面仍有日常能駕馭的粉色系髮色可以參考！

▲粉金髮色。（圖／翻攝自雪莉、太妍IG、小紅書）

▲雪莉造型百變，粉金色頭髮非常受她喜愛。（圖／翻攝自@jelly_jilli）

擁有百變形象的雪莉，整個人都是甜美的化身，她將頭髮染成了粉金色，搭配淡淡的妝容，雪莉的皮膚很白但其實是偏黃的喔，這也表示粉金色意外的適合黃肌呢～肌膚雪白的太妍幾乎一直都是保持著超淺色髮色，處於金色髮色的時間非常多，前陣子她也曾在金色頭髮上染上了粉色，看似有些不均勻，搭配上波浪大捲，營造出隨興的感覺，讓太妍的仙氣又更上一層樓。

▲粉金髮色。（圖／翻攝自雪莉、太妍IG、小紅書）

▲太妍的粉金髮搭配紅唇與黑衣，有種龐克風的感覺。（圖／翻攝自@taeyeonnnxx）

另外，韓女圑IZ*ONE的成員玟周近期也將頭髮染淺了，和雪莉、太妍的髮色比起來，玟周的髮色金又帶點橘粉，更能修飾肌膚的黃調。

▲粉金色。（圖／翻攝自Izone）

▲同樣是採刻意不均勻、挑染的方式。（圖／翻攝自@official_izone）

其實這種極淺的髮色也不是一時流行起來，早在去年Pony大神就染過了，不過為搭配時常變換的妝容，Pony的髮色也是不斷在改變。

▲粉金髮色。（圖／翻攝自雪莉、太妍IG、小紅書）

▲其實粉金色是適合亞洲人的～（圖／翻攝自@ponysmakeup）

當然，如果不想一次就挑戰極淺髮，頂著一頭粉金髮走在一群黑髮人之中，想嘗試看看的女孩也可以從下面這些「粉色系」的髮色開始挑戰。

要漂到接近金色其實也是一件傷髮質的事，後續也不好照顧，下面這兩種玫瑰粉色，依每個人的狀況不同大概漂個一兩次就能染上了，這髮色雖然不像粉金色這麼亮眼，但是透明感十足，而且陽光下看起來超美～

▲粉金髮色。（圖／翻攝自雪莉、太妍IG、小紅書）

▲粉金髮色。（圖／翻攝自雪莉、太妍IG、小紅書）

▲是非常顯白的顏色。（圖／翻攝自小紅書@Peace、@hoyi怡寶）

「粉棕色」頭髮也是近期非常夯的！大抵上是棕色的一種，不過加入了粉色調，讓人看起來更溫柔，粉色感的多寡能營造不同感覺，是大家都能夠放心嘗試的一款。

▲粉金髮色。（圖／翻攝自雪莉、太妍IG、小紅書）

▲粉金髮色。（圖／翻攝自雪莉、太妍IG、小紅書）

▲像是李聖經和泫雅也都曾染過「粉棕色」。（圖／翻攝自小紅書@小紅薯F00819CF、@Map-The-Soul、IG@heybiblee、@hyunah_aa）

如果你真的是一個非常低調的人，那麼下面的髮色正適合你，乍看之下就像最一般的摩卡可可、巧克力棕色，但其實帶有一些粉紫色調，可能在陽光底下才比較看的出來，但是質感非常好。

▲粉金髮色。（圖／翻攝自雪莉、太妍IG、小紅書）

▲粉金髮色。（圖／翻攝自雪莉、太妍IG、小紅書）

▲比起普通的棕色髮多了點變化，很有細節～（圖／翻攝自小紅書@大海老師、@leopamay、@遵义ACE杰克）

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關鍵字：

韓星, 髮色, 粉金色, 粉色, 粉棕色
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