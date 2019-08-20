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木村光希PO出清涼比基尼照！緊實曲線配電眼　網暴動：爸爸會生氣

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▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希罕見PO出泳裝照引來網友驚呼。（圖／翻攝自IG@koki）

記者鮑璿安／台北報導

木村光希（Kōki）年僅16歲，星途一片順遂備受時尚圈喜愛，廣告代言接到手軟，堪稱最強星二代。一舉一動都是媒體焦點的她，近日罕見在IG上PO出了火辣的綠色比基尼照，顛覆過往氣質形象，讓大家驚呼，「木村光希長大了。」

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希造型多變，日前以男裝登上雜誌封面撞臉老爸。（圖／翻攝自IG@koki）

木村光希造型十分多變，日前更以男裝扮相登上《MEN’S NON-NO》雜誌封面，宛如爸爸複製貼上，好像看到了20年前的木村拓哉。畫面中甜美的木村光希穿著帥氣皮衣登場，特別的是一頭蘑菇頭髮型，神似父親木村拓哉過去的裝扮，長瀏海幾乎半遮住眼睛，卻還是能散發迷人電力，把粉絲電得暈頭轉向。

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希釋出一組綠色比基尼照，展現清新夏日風情。（圖／翻攝自IG@koki）

當然木村光希不止男裝造型吸睛，近日在IG上PO出了穿著綠色比基尼的清涼照片，一頭氣質披肩長直髮，俏皮的在耳上插了一朵小黃花，更顯可愛風格。妝容也幾近素顏，不過電眼和迷人氣質依舊。

更令人意外的是，木村光希小麥色肌膚襯托出緊緻立體的肌肉線條，可見平時運動的好成績。即使穿很少顛覆過往，也意外讓這組泳裝照多了一絲健康的氣息，引來網友大讚，「太美了」、「木村光希的曲線很超模。」

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關鍵字：

木村光希, 泳裝, 比基尼, 木村拓哉, Kōki, IG, 泳裝照
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