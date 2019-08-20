村上隆用可拆口袋＋太陽花，打造極限量PORTER聯名鞋款　投籤時間只到8／25

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先前，藝術大師村上隆聯手PORTER推出的「TANKER」系列包款，因採取的購買方式為抽籤，所以有許多人沒辦法順利入手，不過，各位不用難過太久，因為該系列再度迎來最新消息，那就是雙方將帶來一雙聯名鞋款，並且還將口袋元素移植到鞋款上，一起來看看吧！

▲村上隆X PORTER「TANKER」系列鞋款。（圖／翻攝自Cherry-Fukuoka.com）

由藝術大師村上隆設計的鞋款，採用「TANKER」系列標誌性的軍綠色與橘色元素，並於後方設置4個可拆除的機能口袋，而經典的「太陽花」則置於中底、鞋舌、鞋墊以及後跟處，另外，鞋盒也經過村上隆的特別設計，所以各位購入後千萬別丟棄哦！

▲採用「TANKER」系列標誌性的軍綠色與橘色元素。（圖／翻攝自Cherry-Fukuoka.com）

▲設置了4個可拆除的機能口袋。（圖／翻攝自Cherry-Fukuoka.com）

▲「太陽花」則置於中底、鞋舌、鞋墊以及後跟處。（圖／翻攝自Cherry-Fukuoka.com）

▲鞋盒經過特別設計，頗具收藏價值。（圖／翻攝自Cherry-Fukuoka.com）

村上隆X PORTER「TANKER」系列鞋款，購買方式與先前相同，採用抽籤來決定購買者，登記時間從8／18晚上8點開始到8／25晚上8點，每人只能投一次籤，而中籤者會以電子郵件通知，售價為日圓60,000元（約台幣18,000元），有興趣的朋友，現在可以趕緊到Cherry-Fukuoka.com看更多資訊或是投籤哦！

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此外，Adidas自去年後就不曾推出Yeezy 500的新配色，如今終於要迎來Yeezy 500「Bone White」的發售，這對許多喜歡該鞋型的朋友來說，絕對是最好的消息。其中，該鞋款的配色採用淺灰色為主調，而白色中底與淡粉鞋底則為最大亮點，絕對適合當作情侶鞋，預計將於8／24在Adidas指定專賣店發售，售價為台幣7,600元。

▲採用淺灰色為主調的Yeezy 500「Bone White」。（圖／翻攝自Sneakernews）