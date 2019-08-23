盲測5牌眼霜！超殺「電眼霜」脫穎而出⋯讓你自帶「十萬伏特」魅力值UP

▲5美眉用眼霜之前。（圖／考拉）

文／考拉

你知道最能出賣一個人年齡的地方是哪裡嗎？是眼部！而且，眼部的肌膚比起面部其它部位更加的脆弱，稍不在意護理就給你細紋讓你好看。但市面上眼霜種類太多，有效的太貴，開價的無用。那麼，考拉不如趁機盲測多個牌子的眼霜，看哪個牌子最給力，能讓雙眼自帶十萬伏特！

考拉把5支網友熱推的眼霜用小罐子分裝，在紙上記下各罐的牌子名稱，把這張紙交給另外一位同事保管，完成後，再把這5小罐交給5個有不同眼部需求的漂亮美眉。她們先分別當場試用，隨後又帶回家使用1個月。

▲5款眼霜質地。（圖／考拉）

當場試用的時候，各位使用起來感覺如何，大家的回答如下：

A：「欸？ A罐質地雖然蠻油潤的，可是吸收還不錯噢，對於我眼睛快乾到爆炸的人來說，很需要這種！」

B：「B罐用起來太油了吧，我夏天不喜歡用這種，黏糊糊在臉上非常不舒服，不過可能很有效？」

C：「C也太稀了吧！！都直接流下來了！！雖然很清爽，但總感覺這種似乎效果比較弱~」

D：「D罐不錯喔，目前起來保濕力感覺也夠，也沒有刺激的感覺，而且搭配按摩我覺得超舒服，味道也好聞？這個到底是什麼牌子？」

E：「E這個味道聞起來很高級噢，我喜歡，我不喜歡香味太重的保養品，後續用用看效果！」

▲5位美眉用完眼霜1個月後。（圖／考拉）

1個月後盲測結果揭曉！所有人張大雙眼給考拉檢查：A 、E的好像細紋淡了點，B、C好像跟1個月前沒什麼差...。D是大家一致公認改善最多的，黑眼圈淡了許多，眼紋也感覺填平了不少，最關鍵的是，整個眼睛周圍肌膚感覺吸滿水、很飽滿Q彈的感覺！

▲PS美美妍電眼修修全效發光眼霜脫穎而出。（圖／業者提供）

考拉讓同事拿出1個月前保管的那張紙。全部人一起看，發現D分裝的本體是「電眼修修發光全效眼霜」。幾位美眉傻眼，「這是什麼眼霜？」紛紛不相信那麼好用的眼霜竟不是自己熟知的牌子，驚呼「打敗眾牌誒」！

D分享了自己1個月的使用感受，「眼霜味道超清新的，聞起來超療癒；我都是上大夜班，熬夜工作黑眼圈超重，眼周也乾澀，但是用完1個月後，男朋友前幾天竟然說我最近眼睛看起來超亮、變得很迷人噢！」她又認真一看，這瓶眼霜竟還適用全臉，大呼「大碗又好用，一定要買！！！」

一瓶眼霜不僅能變美，還能改變戀愛運！幾位妹子都來問我哪裡入手！我甩出鏈接「Her開站慶」，現在買1送3的特惠，只花1280元就能買到！總之，趁現在狂掃貨，自用魅力值UP！送人荷包不疼也好看XDDD！

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▼電眼修修主打也可以擦全臉哦！（圖／業者提供）