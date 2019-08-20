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夢幻髮色留不住？漂髮、染淺色必知3個護色關鍵：紫外線是隱形殺手

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▲漂髮、染淺色必知3個護色關鍵。（圖／翻攝泫雅、Lisa IG）

▲泫雅的髒橘色和「人間芭比」Lisa的粉金色都是近來人氣很夯的流行髮色。(圖／翻攝IG@lalalalisa_m、@hyunah_aa)

記者張毓容／台北報導

近幾年流行起明亮高調的淺髮色和帶點霧灰感的粉霧髮色，像是「人間芭比」BLACKPINK成員Lisa或性感小野馬泫雅都曾掀起髮色風潮，而這類髮色大多需要經過漂髮或多次染髮上色，才能完美顯色，但經過漂染的頭髮卻很難照顧。漂後易褪色，髮質變差又卡卡，還有護色、矯色搞不清楚？別擔心，只要把以下這些髮型師分享的小秘訣都學起來，你的夢幻髮色就能又顯色髮質又好，而且從此以後髮絲都乖乖聽話！

▲漂髮、染淺色必知3個護色關鍵。（圖／翻攝泫雅、Lisa IG）

▲想延長美麗髮色，建議先用護色再用矯色。(圖／品牌提供)

1.護色洗和矯色洗用法不同
護色洗跟矯色洗差在哪？到底要選哪一種？很多人都傻傻分不清，尤其是為了染淺色而先漂色過的人，更覺得困擾吧！ 其實，剛染完頭髮的一個月內都建議不要使用清潔力太強的洗髮精，先用護色洗髮精幫助鎖住色素因子，讓髮色維持剛染完的樣子。等到顏色慢慢開始褪出漂髮的黃色時，再開始使用矯色洗髮精、護髮乳，矯正頭髮的顏色，這樣看起來才不會是質感不好、帶有「台味」的金黃色。

2.漂後髮更需要修護
為了染出那些充滿夢幻感的粉霧髮色，漂髮變成必經過程，但同時也會讓頭髮變得脆弱，所以有漂髮的人更要做好染後保養，護髮絕對不能少！無論是護髮油或是髮膜都要勤用，髮質顧好了，髮色也才會越褪越美，。

▲漂髮、染淺色必知3個護色關鍵。（圖／翻攝泫雅、Lisa IG）

▲紫外線是最容易忽略的髮色殺手，可以帽子、陽傘等幫助遮擋。(圖／翻攝IG@hyunah_aa)

3.隱形的髮色殺手：紫外線
造成染髮褪色主要的原因除了洗髮和吹風機、電棒等造型高溫外，還有許多人都忽略的這一點：每天出門都必須面對的紫外線。紫外線和高溫吹整造型都會加速頭髮氧化速度，所以幫頭髮「抗氧化」，也是延長美麗髮色的一個關鍵。尤其紫外線特別強烈的夏日，可利用帽子、陽傘等遮蔽陽光直射髮絲，另外，也可在造型前利用某些含有抗熱因子的髮品，幫助髮絲打底，降低高溫吹整對髮絲的傷害。

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關鍵字：

染髮, 漂髮, 淺髮色, 髮色, 護色, 掉色
fashion.net

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