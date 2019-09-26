來夏威夷不能錯過5家必打卡　最好吃的巴西莓碗、特色餐車

如果你還認為夏威夷只是度蜜月或養老勝地，那me編這篇真心分享文一定讓你大改觀！原來夏威夷餐廳可以這麼時髦、可愛以及好拍！重點是每道料理都不雷、好吃到流淚，看完本篇閨me打卡，可以約姐妹買機票計畫吃吃拍拍行程囉！



Leonard's Bakery夏威夷必排隊的老字號甜甜圈店

1952創立至今，是旅人來夏威夷必吃的甜點麵包店，每天一開門就吸引觀光客和當地人光臨，其中葡式甜甜圈malasadas是Leonard’s Bakery招牌，無論原味或是有包餡料的甜甜圈像是卡士達、巧克力口味，都可以買幾顆試試，撒買糖霜的外層十分酥軟，咬下去是滿滿餡料，十分滿足。





Leonard’s Bakery

地址：933 Kapahulu Avenue, Honolulu, HI 96816

電話：+1-808-7375591

營業時間：週日-週四5:30-22:00，週五-週六5:30-23:00。

Bogart's Café 號稱擁有全夏威夷最好吃的巴西莓碗 當然要來吃看看！

這家咖啡店原本未在me編旅行規劃裡，不過卻被它大排長龍的人群吸引，連我們都好奇到底多好吃！

鄰近鑽石頭山的咖啡店Bogart’s Café，號稱擁有全夏威夷最好吃的巴西莓碗Acai Bowl，早上一開門就湧進滿滿人潮，望過去，每桌客人都有點的就是巴西莓碗！散滿香蕉、草莓、麥片和蜂蜜的經典巴西莓碗，每一口都能嚐到巴西莓和新鮮水果的酸甜、以及麥片與蜂蜜香味，另外，貝果也是必點早餐之一，許多從鑽石頭山下山吃早餐的登山客都會來份套餐，也有滿滿的日本觀光客朝聖，而Bogart’s Café也進軍日本，在大阪開了分店。

Bogart’s Café

地址：3045 Monsarrat Ave. Honolulu, HI 96815

電話：(808) 739-0999

營業時間：每天7:00am - 3:00pm



Hideout 搭配椰子樹街景，夏威夷下午茶也能時髦又好拍！

原以為夏威夷餐廳大多走自然派，但Hideout的chill & chic氛圍卻讓我們一踏進就立即愛上！位於摩登旅店Laylow裡的時髦餐廳Hideout，提供早午餐、正餐及調酒類飲品，室內以不同色彩瓷磚打造可愛又充滿設計感的用餐空間，而戶外則是必打卡區！坐在鋪滿細沙的沙發上，搭配身後的高樓和椰子樹美景，是夏威夷特有的都市叢林感，愜意又時髦。

食物部分，Hideout提供早午餐、正餐、調酒飲品系列包括夏威夷必點的巴西莓碗Açaí Bowl 和夏威夷特有的生魚飯Poke，也有美式漢堡及甜點蛋糕等。

滑開Hideout的Instagram就能發現姊妹們必拍照打卡點就是戶外用餐區，趁人群不多時先來卡位，享受無人的戶外區、IG美照一次拍個夠，當下午接近黃昏時陽光灑落時刻更是美麗！

Hideout

地址：2299 Kuhio Ave Honolulu, HI 96815

電話：+1 (808) 628-3060

營業時間：7AM-10PM



Mike's Huli Chicken 夏威夷特色餐車一次打包，吃好拍滿！



結合10家不同美食特色餐車，由當地人Mike組織的餐車集散地位於Honolulu北方Kahuku，打開Google Map輸入Mike's Huli Kitchen即可搜尋到，適合旅人Roadtrip停下來補充體力、吃飯休息的地方，主人Mike更是貼心的設立廁所讓旅人不用為了找廁所煩惱。

餐車包含夏威夷著名的蝦子料理、泰式料理、BBQ和果汁店以及Mike's Huli Kitchen等。

Mike's Huli Kitchen推出許多不同組合餐盒包括蒜蝦、現烤雞腿、手撕雞等主餐搭配，十分有份量，很符合夏威夷當地「能吃」的特性。主人Mike熱情的跟我們說，他希望召集更多當地快餐車，打造成夏威夷必訪觀光景點。

Mud hen water 歐巴馬女兒實習過的餐酒館！推薦姊妹或情侶來這享受夏威夷的微醺浪漫

位於不算觀光地段的Mud Hen Water，是受到當地人喜愛的餐酒館，就連歐巴馬女兒都曾在這實習過，另人更加好奇它的魅力。店面設計分為三區：一般用餐區、酒吧吧台以及戶外用餐區，微暈燈光搭配木質點桌椅，牆上掛著一排排小燈泡，十分唯美。而戶外用餐區則有牆壁上塗鴉，呼應夏威夷當地潮流文化。

將夏威夷傳統在地美食結合現代食材是Mud Hen Water最大特色，一道菜中，可以品嚐到熟悉的味道同時體驗新鮮口感，例如這裡的招牌菜之一：烤魷魚結合芋頭葉。夏威夷原住民會使用芋頭葉包食材拿去蒸，而芋頭葉也是夏威夷家常菜之一。

Mud Hen Water

地址：3452 Waialae Ave, Honolulu, HI

電話：808-737-6000

※編輯：Tiffany Leu |

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