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6個理想與現實的差距！幻想女友是睡美人，現實是嘴張超大還流口水

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編輯／Ping　圖／「瀚瀚隨手畫」（IG@hanx2_comic）授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權

雖然說對未來充滿希望與想像是好的，不過有時現實是殘酷的！就像這位插畫家「瀚瀚隨手畫」此次帶來6個「理想與現實的差距」，相信各位看完後一定也會很有共鳴～

理想：網美水中甩髮的樣子 vs 現實：我水中甩髮的樣子

夏天到了，不少人都會穿上性感的比基尼，到海邊準備大拍特拍一番，幻想自己能像網美一樣來個水中甩髮，讓水在空中甩出完美的圓，然而一切不過只是想像，下一秒不小心就嗆到水了...。

▲5個理想與現實的差距。（圖／「瀚瀚隨手畫」（IG@hanx2_comic））

理想：男友早晨視角 vs 現實：真實的男友早晨視角

情侶們，還記得第一次一起過夜時的緊張嗎？想到早上醒來時，能看到像隻可愛小貓的女友熟睡在身旁，是多麼美好幸福的事呢～但現實是，起床後女友的樣子是那麼真實，那麼的...（女友現在拳頭很硬的站在你後面！）。

▲5個理想與現實的差距。（圖／「瀚瀚隨手畫」（IG@hanx2_comic））

理想：別人隔壁座的同學 vs 現實：我隔壁座的同學

每次看完充滿粉色泡泡的校園偶像劇後，都會希望未來坐在隔壁的同學是一個學霸、顏值爆表（必須的！），然後與對方來場轟轟烈烈又浪漫的愛情，但是直到大學畢業了，都還沒遇到過...

▲5個理想與現實的差距。（圖／「瀚瀚隨手畫」（IG@hanx2_comic））

理想：別人拍的原地跳照片 vs 現實：我朋友拍的原地跳照片

原地跳的照片應該每個人都拍過，不過並不是每個人都能拍的完美！看看人家網美自然又青春洋溢的照片，再看看自己原地跳的照片，表情不只猙獰，整個人看起來都很不對勁。

▲5個理想與現實的差距。（圖／「瀚瀚隨手畫」（IG@hanx2_comic））

理想：我以為連假後的樣子 vs 現實：實際上我連假後的樣子

放連假，相信有不少人都會想趁著機會好好休息，為之後的上班日充滿電，這樣假期後就會看起來神清氣爽，但事實是，如果不去夜唱、大吃大喝就失去假期的意義啦！所以連假過後都會更想睡、錢包還超空，更別說變胖了～

▲5個理想與現實的差距。（圖／「瀚瀚隨手畫」（IG@hanx2_comic））

理想：我以為長大後會是這樣的大人 vs 現實：長大以後才知道只是抽高而已

小時候以為長大後，可以變得像林志玲一樣有氣質又漂亮，直到長大後才了解一個道理，原來我們都只是長高而已。

▲5個理想與現實的差距。（圖／「瀚瀚隨手畫」（IG@hanx2_comic））

各位是不是還看得不夠過癮呢！在「瀚瀚隨手畫」的IG中還有許多幽默又有趣的插畫等著各位，喜歡的朋友們千萬不要錯過了～

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關鍵字：

插畫家, 手繪家, 插畫, 幽默, 日常生活, 現實, 理想
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