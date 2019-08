造型很加分！化身書本、圓型行李箱　5款展現前衛設計的中秋禮盒

2019中秋節就在今年的9月13日到來,看到這個就知道又要蒐集有哪些特色的中秋月餅禮盒的情報啦!今年的中秋月餅、禮盒檔期相較以往更提前開打,從上個月就陸陸續續有許多品牌搶先釋出今年中秋節限定的資訊,V編事不宜遲,就先帶大家好好探索今年的中秋月餅禮盒又有哪些值得入手或送人的創意新貨吧!而且別忘了,有許多品牌都是限量發售,錯過真的會讓人想捶心肝。

延續【2019中秋月餅禮盒特輯 Vol. 1】的卡通聯名限定款後,V編接著也來整理走在前衛先鋒,打破大家對中秋月餅禮盒的刻板印象,不論是包裝還是月餅本身,都有不同的創意與新鮮感,包括but. (we love butter)「中秋限定熱帶香柚圓餅月亮禮盒」、W飯店「茶酒風味月餅的迷幻紫色禮盒」、台南大員皇冠假日酒店 「肩背兩用行李箱月餅禮盒」、高雄英迪格「舶來品、時間旅人月餅禮盒」、誠品行旅「第3冊書本造型月餅禮盒」。



but. (we love butter)「中秋限定熱帶香柚圓餅月亮禮盒」(NT$698)

位於文青聖地富錦街的「but. (we love butter)」今年中秋節再度祭出全新限定包裝,在黑色的包裝紙上印上明亮的月球與派對燈球的元素,呈現中秋滿月的氛圍,除此之外,圓餅的口味上也推出限定款「熱帶香柚」,用法國艾許奶油加入嘉義南天然日曬鹽製成餅皮,內餡使用台南關廟金鑽鳳梨作為基底,再加入花蓮玉里小農契作的有機文旦丁,再加入日本柚子汁增添香氣,一入口就吃得到文旦與鳳梨的濃郁香氣與酸甜滋味。另外也含有品牌經典的「濃厚奶油餅乾」與「鐵觀音鳳梨」,喜歡這間創意禮盒品牌的人絕對不能錯過這次的限定版。

W飯店「茶酒風味月餅的迷幻紫色禮盒」(NT$980)

每年的中秋月餅禮盒都不會讓人失望的台北W飯店,繼去年推出綠色環保概念的調酒口味月餅後,今年首度將飯店內的人氣高空酒吧「YEN Bar紫艷酒吧」作為主角,把其中人氣款的「紫醉茶行」系列調酒轉化為2款「茶酒月餅」:迷魂香與梨山蜜雪兒,兩者都拌入蜜香紅茶茶葉,設計成迷你酥餅,「迷魂香」強調清爽口感,將新鮮迷迭香和蔓越莓汁煮沸後融入低糖烏豆沙,再加入伏特加酒與蔓越莓果乾增添口感,讓茶酥香而不膩;「梨山蜜雪兒」則加入白桃果泥、蜂蜜與柚子原汁,最後拌入琴酒提味,細緻的柚子香氣一如同款茶酒,甜蜜又微醺,兩款月餅一口吃下,可以一次感受到茶、酒與月餅3種不同層次的風味。除此之外,禮盒內還附上W濾網玻璃冷泡茶壺與紫艷酒吧DIY茶譜。包裝上更是融入YEN Bar紫艷酒吧的設計風格,融入迷幻、星象與微醺的主題,勾勒出紫艷酒吧特有的W星空意象,一體成形的多層次設計不僅環保也可重複利用。

台南大員皇冠假日酒店「肩背兩用行李箱月餅禮盒」(豐月禮盒 NT$888/耀月禮盒 NT$1,688)

如果有在收集各大飯店獨具創意的中秋禮盒,絕對不難想起去年台南大員皇冠假日酒店推出小型行李箱設計的中秋禮盒吧!今年台南大員皇冠假日酒店再度推出2.0版本,有「豐月禮盒」與「耀月禮盒」兩款。前者延續去年的設計,但將尺寸放大,口味則放入中西齊團圓(蘑菇燻肉)、東坡扣相思(滷肉豆沙)、開疆覓黃金(薑汁地瓜)、金核裹黑玉(棗泥核桃)、黑金襄脆核(黑糖核桃)、星州點秋香(京燉肉骨)6種口味;另一款「耀月禮盒」則走尊貴風格,設計可肩背或手提的圓形行李箱,顏色選用低調的酒紅色,口味上則多了2個月餅口味,分別為「瑤柱鮮滿貫」與「月圓伴蓮蓉」兩種口味。





高雄英迪格「舶來品、時間旅人月餅禮盒」(NT$1,280/NT$860)

去年推出貨櫃造型禮盒超吸睛後,今年高雄英迪格再出新招,設計象徵高雄港都舊時舶來品的木箱,雙層設計,裡面不僅有5款口味月餅,包括奶黃、棗泥核桃、拿鐵珍珠紅豆、桂花蜜烏龍茶桔丁、紅酒番茄蔓越莓,還有兩款ABS伏特加與便利貼,吃完月餅後可以直接將禮盒變身成收納盒,放入自己的日常小物留念;另一款則走繽紛質感,融入英迪格的套房設計風格,多彩線條象徵錶帶與時間推移,口味則有綠豆椪與紅豆沙蛋黃酥兩款口味,不論是喜歡經典或是想要有點質感新意的人都很適合收藏。

誠品行旅「第3冊書本造型月餅禮盒」(NT$1,520)

深受許多年輕人、文青喜愛的誠品行旅自2017年將「書」的概念融入每年的中秋月餅禮盒就廣受歡迎,今年邁入第3年,特別邀請到台灣當代剪紙藝術家吳耿禎打造第3冊「食光選集|典藏限量中秋禮盒」,以字典表現時代刻痕,在藍綠色調的背景中印著璀璨金箔的月亮與山巒,再融入中西語彙更宛如漢英字典一般。月餅則以法國西南部巴斯克的傳統名點「巴斯克蛋糕 Gâteau Basque」為概念設計,口味則設計將法式經典餐酒佳餚化身為中秋酥點的「鴨肝無花果波特酒」;集中華名菜的「金華火腿辣味臘腸」,以及極具台式風味的「烏魚子海苔鳳梨」,3款都是非常具有創意的前衛口味。

