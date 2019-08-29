型女必備10大運動鞋款！內建增高厚底一秒變長腿

夏天不只要追求時尚，舒適度也是一大考量，Longchamp、SPORTMAX、UGG和Nike，本月分別為這類族群推出了能滿足這兩大需求的全新鞋款。ECCO和PUMA讓復古風持續延燒，翻玩復古並結合現代元素，重現經典鞋款。New Balance同步引進與日本六大潮流品牌聯名的限量鞋款，而ASICS亞瑟士則為旗下頂級跑鞋系列帶來全新配色。



Longchamp

全新Longchamp Freeminder運動鞋系列將泰然自若的風采融入街頭型格與時髦氛圍，厚實的楔形鞋底和束帶型鬆緊鞋帶等恰到好處的流行元素，大秀品牌對時尚的精準掌握度。其中，銀色鬆緊鞋帶束扣的靈感來自Longchamp經典的竹節設計，品牌著名的奔馬Logo則巧妙隱身的鞋底之間。此系列鞋款也充滿精緻細節，包括黑白蟒蛇壓紋與鱷魚壓紋牛皮的搭配使用；雲藍色與米色交織麂皮和光滑牛皮，傳遞出沉穩心境；亮麗橘色拼接優雅米色設計，則營造出法式俏麗的色調。另外，還有一雙經典的全白運動鞋，是時尚達人不可或缺的必備基本款。





SPORTMAX

SPORTMAX全新運動鞋3DMOTUS從3D概念研究中獲得靈感，分為高筒和低筒款式，包括全白、黑/藍、粉色、紅/藍，以及酒紅/奶油色/粉色。新款鞋型的鞋身採用絨面革、橡膠質感皮革與高科技材料的錯層重疊設計，打造出獨樹一幟的外觀；鞋身至鞋尖的弧線逐漸變得緊窄輕薄，而腳踝處的設計如襪子般包裹住踝部，整體造型充滿動感。其中，緹花色款的鞋身部分採用凸紋面料，並以密網織料打造出波浪圖案；鞋跟則採用幾何圖案裝飾，呈現別出心裁的結構效果；鞋縫接線處的走線同樣採用波浪設計，通過色彩的協調搭配，與鞋底的波紋相互呼應。





UGG

全新UGG HIGHLAND鞋款（NT$4,800），以UGG經典靴型為靈感來源，運用牛皮、麂皮、漆皮與透氣網布多重材質拼接，結合輕量化材質與專利Treadlite增高大底，不僅拉長視覺比例，更提供足部舒適與減壓緩震效果。此鞋款的顏色都很實搭，包括百搭的咖啡色、俏皮的淺藍色與搶眼的白色，滿足所有夏日穿搭的需求。

另一款NEUTRA系列鞋款（NT$4,500），同樣採用UGG專利Treadlite增高大底，舒適的輕量耐磨材質十分耐走，還能輕鬆拉長身形比例。此系列採襪套設計，並特別於鞋側身加重包覆設計，再以印有品牌字樣的彈性鞋帶點綴鞋面。螢光和金屬色系的NEUTRA鞋款，於彈性鞋帶上的品牌字樣和後踵護片，分別注入炫目的螢光色和奪目的金屬色；塗鴉系列則在鞋面上融合充滿加州街頭風格的塗鴉藝術，既搶眼又時尚。





ECCO

ECCO今夏大玩復古貝殼頭平底鞋款，推出5種色系的FLEXURE T-CAP男女高低筒休閒鞋，結合品牌北歐簡約設計DNA、優質皮革與舒適鞋底，打造復古革新風潮。此鞋款使用柔軟親膚的BYFOLD雙面牛皮，鞋面內外側皆採取細緻的頭層牛皮，賦予雙足貼膚的穿著感受。從鞋頭頂端至鞋底，類C字型的曲線結構採用的是ECCO獨家研發的FLUIDFORM一體成型的製鞋科技所打造，並以熱壓縮的方式讓皮革與P.U結合，完全不用任何縫線與黏著劑，強化保護力的同時，穿著也更加輕盈、Q彈且舒適。顏色方面，不僅有百搭的奶油白、經典黑基本色系，還有2019年最夯的酪梨綠、乾燥玫瑰粉等潮流色系。其中，奶油白色款的後跟裝置及鞋眼更具有夜光效果，為夜間穿搭畫龍點睛！





PUMA

睽違半世紀，PUMA將復古指標鞋款ROMA強勢回歸！全新PUMA ROMA AMOR鞋款（NT$2,980），鞋面以高級皮革混搭麂皮材質，鞋舌與鞋側跟皆印有鮮明的PUMA品牌字樣。鞋側還以耀眼麂皮揮灑出PUMA招牌的彎刀圖樣；鞋底則以鮮黃或黑，與純白堆疊出時尚超高厚底。鮮明活潑的復古主流色塊大膽結合前衛的厚底鞋身，充分展現80年代復古優雅與摩登簡約的新都會時尚風格。而為重現80年代最摩登的復古優雅，PUMA特別邀請新銳爵士美聲女伶9M88親自示範穿搭，搭配俏麗厚底鞋款PUMA ROMA AMOR創新前衛的外型設計，完美融合過去與現在的流行時尚。





Nike

今夏，Nike運動休閒、Nike Women和Nike兒童鞋類紛紛推出應用Nike Joyride緩震中底科技的生活鞋款，來提升個人化的舒適腳感。Nike Joyride Optik鞋款專為女性設計，優質鞋面材料和整潔俐落的無鞋帶設計十分引人注目。皮質鞋領、鞋跟與鞋面模塑表層連為一體，從細節上展現出傳統與現代感設計的巧妙融合，而增高鞋底更為這款女性專屬的Joyride增添特色。

Nike Joyride Setter鞋款與眾不同的橡膠孔眼設計和能夠帶來穩定性的獨特鞋面，能使腳部得到更穩固的保障，再加上三個緩震顆粒艙的超級舒適配置，稱得上是Nike Joyride家族中的「高性能代表」。





New Balance

New Balance台灣本月將同步販售六款New Balance Japan與知名日系品牌Atomos、N.Hoolywood、Mita Sneakers、Nonnative、United Arrows和Beams攜手設計的996聯名鞋款！翻玩色彩的atomos-CM996ATN鞋款（NT$4,950，於New Balance敦化概念店販售）將代表性的N字logo變成醒目的螢光色，特別選用半透明的材質增添層次感，鞋跟上方的漸層彩虹與左右腳不對稱的配色設計，亮點十足。

復古與高級質感兼具的BEAMS-CM996BPA馬鞍鞋款（NT$4,950，於BEAMS TAIWAN販售），設計概念來自70年代，整體色彩搭配懷舊復古。鞋面以刷洗象牙白麂皮拼接黑色真皮皮革；鞋底則隱藏著金色燙印logo，低調卻充滿巧思。United Arrows-CM996UAA鞋款（NT$4,950，於United Arrows Taiwan販售）的核心概念是製作一款極簡但質感十足的白色皮革鞋款，因此鞋面材質選用未經打磨的真皮皮革，來呈現細緻的高級質感。鞋跟上方配色，選用UA經典的代表色－深橘色，注入了UA的品牌元素。簡約俐落的線條，創造出質感與實用性兼具的設計鞋款。





adidas Originals

全新OZWEEGO鞋款汲取誕生於1998年跑鞋的靈感，將90年代大膽風格的設計美學中融入創意，以超輕量鞋身和兼具舒適性的氣墊為主要特色，以科技布料、麂皮皮革、TPU打造視覺層次感，女生的OZWEEGO鞋款以粉嫩配色搭配撞色三條線，還有黑色款則以亮眼螢光細節凸顯浪漫個性，Angelababy與水原希子更以大膽的街頭風格演繹，OZWEEGO售價NTD4,290。





ASICS

ASICS亞瑟士頂級跑鞋METARIDE（NT$7,580），經實測證明能夠降低跑者在跑步過程中踝部關節能量耗損，並提升跑步效率，台灣首批限量到貨即被專業跑者搶訂一空。本次限量推出「宇宙黑」全新配色，獨特曲線的鞋身搭配全黑針織鞋面，鞋側漆光經典虎爪Logo和足後跟處隱約展現霧面藍金屬光澤，低調卻更顯不凡王者霸氣。

另外，ASICS亞瑟士最具前瞻性、被跑者喻為「最完美長距離跑鞋」的METARUN鞋款（NT$7,580），此次也推出新色「東京黑」，以東京夜晚為意象設計。黑色緹花網布鞋面，搭配鞋側銀箔經典虎爪LOGO、銀色不規則網狀條紋中底，幾何線條扁平鞋帶，盡顯完美細節質感。





NIKE

終於等到NIKE KYRIE X 海綿寶寶聯名系列要上市了！根據海綿寶寶、派大星、章魚獨一無二角色特徵打造的配色鞋款，KYRIE 5海綿寶寶配色有著亮黃色的鞋面，鞋底則以棕色和紅色的點綴來呼應他的日常穿著。派大星最為人熟悉的粉色皮膚和鮮綠色褲子造型，也展現在鞋款設計細節上。章魚哥不僅保留了個人標誌的綠松石色，鞋墊上還能找到經典的章魚哥式冷酷表情。NIKE KYRIE X 海綿寶寶聯名款還將推出海綿寶寶、派大星、章魚哥的T恤和書包，系列產品將於8月中旬起，於Nike 指定店點陸續發售，售價NT$ 4,200元。

※編輯：Sandy Hsu, Chen-Chen Wang | 來源：各品牌 |

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