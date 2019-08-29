fb ig video ETtoday search mobile

今年夏天最仙氣的顏色「奶蜜黃」　先從包款買起來

> >

繼奶茶色燒起溫柔小姐姐的購物慾之後，又有一個新的絕美顏色準備攻佔衣櫃，像加入奶油般溫醇、鮮亮的黃色中注入甜美感的「奶蜜黃」，絕對是今年夏天必備美色，許多女星們早已紛紛在穿搭中加入奶蜜黃，看起來更顯溫柔氣質，而且能襯托膚色的白皙感，還有哪些奶蜜黃單品推薦，備好荷包收新單品了！

日前宣布成為Charles&Keith代言人的古力娜札，出席Charles&Keith活動時，身穿奶蜜黃色的連身裙，這版型也正是夏季流行的剪裁，配上金色的圓形大耳環與手環，也不顯過於華麗，奶蜜黃能增添女人味與溫柔的氣質，娜札這身穿搭完全可以學起來。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

仙女姊姊劉亦菲在摩納哥拍攝的這組照片，美得令人讚嘆，一身奶蜜黃色的洋裝，配上編織草帽與小白鞋，甜而不膩，這樣的裝扮也非常適合女生們在夏季嘗試，再配上簡單的飾品，切記不要加入太多浮誇的首飾，簡約就很美。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

奶蜜黃色雖然算是高明度的顏色，但又不會像檸檬黃、螢光黃色那樣刺眼，如果想先嘗試加入穿搭的話，也可以從鞋包開始試試看，李聖經就在休閒的裝扮中加入奶蜜黃色的包款，也能平衡整體，不會顯得太過隨性，許多精品品牌也推出了這個仙氣色的包款，來看看有哪些。

CHANEL春季新品Side Packs雙肩包由兩只小包組成，一推出就引起話題，溫柔的奶蜜黃色完全吸引了注目，像是加入蜂蜜般甜美的CHANEL Side Packs雙肩包絕對是今年夏天的夢幻包款之一！

CHANEL Side Packs雙肩包，售價NT$216,800。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

由設計師 Frederick Vidal 所設計的Hermès Halzan系列小公牛皮包有5種佩戴方式，包括手提，肩背，單肩等可以因應不同場合作變化，很適合在日常佩戴的包款，設計靈感來自於馬具，不但柔軟，設計風格簡約低調好看，充滿愛馬仕品牌精神。

Hermès Halzan包售價，美金$4,825。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

LV重新設計品牌古老的Cannes化妝箱，這款Cannes手袋以富有紋理的Epi皮革向復古風格致敬。袋形雅緻，銀色金屬件別俱特色，兩種手柄設計提供多種攜帶方式，配上彷彿注入更多奶油般的淺奶蜜黃色也很美。

Cannes化妝箱售價，NT$85,500。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

FENDI經典的Baguette包強勢在今年回歸，這款在《慾望城市》中受到凱莉鍾愛的包款，也推出了淡淡粉粉的奶蜜黃，搭配上金色FF包釦，光線的照射下更顯閃耀搶眼，即使穿著很簡約，也能用這款Baguette包突顯重點。

FENDI Baguette Large，售價NT$100,000。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

LOEWE受歡迎的T Pouch鵝黃色小牛皮手拿包，選用光滑小牛皮製成，飾有Anagram圖案壓花，展現出Loewe簡約現代工藝之作，呈現簡潔的鋸齒狀廓形，配有標誌性的T形金屬配飾和手工車邊。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sandy |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

從夏天揹到秋冬的柔美色調！陶瓦色、赭黃色、焦糖色、青瓷色、石灰色...精品包款都在推出的絕美色系特輯

Valentino再推全新VSLING小包，Jessica鄭秀妍、小S搶先曬出絕美奶茶色與馬卡龍粉色款

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

奶蜜黃, 劉亦菲, 李聖經, 古力娜札, Chanel, LV, Fendi, 包包, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

賈靜雯戴粉紅鑽洩入圍金鐘心情　備戰袍扮公主給女兒看

星．上妝／《德魯納酒店》IU美甲揭密！單色耐看、金屬鏡面豪奢

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

Angelababy廣告花絮照曝光！深V禮服秀身材「比精修圖還美」

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

史努比 x肌研復古又可愛　讓妳邊保養邊看漫畫

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

ET Fashion

推薦閱讀

小心別惹他們！脾氣差又愛生氣的4大星座　第一名是公認火爆王

韓流女神撞衫慘劇！尹恩惠象腿讓人驚呆　秀智、潤娥顏值體態一等一

日本網友五個月瘦出六塊肌！超狂「4分鐘間歇運動」吸上萬人朝聖

剪對換張臉！4招找出最適合瀏海、長短髮，顴骨、鼻樑是重點 1天只要10分鐘！4動作學起來，兩周就能剷除惱人「腰間肉」 IU《德魯納酒店》換裝秀　「高級感絲質睡衣」竟2000元有找 管他撞不撞包！　李晶晶、蔡依林背回LV Speedy 戀愛就變「傻」的3大星座女！處女精明全消失、金牛付出無止境 荷蘭網紅IG曬「美照VS真實面」比對圖　各種崩壞網友看完超認同 史努比 x肌研復古又可愛！邊保養邊看漫畫　只在這裡買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面