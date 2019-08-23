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Jolin、莫莉都有這副太陽眼鏡、尼龍後背包　5款配件完整你的旅行回憶

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「世界就像一本書，不旅行的人只讀了一頁！」了解旅行的意義，放下手邊的事現在開始走出去吧！眼看夏天已經過了一半，你是否都還沒好好放假出走呢？旅行必備的單品，從太陽眼鏡、行李箱和登機箱，或者是背包客最愛的後背包，不管是怎樣的旅行方式，讓這些單品來完整你的旅行回憶。

FOR ART'S SAKE太陽眼鏡系列

英國時尚太陽眼鏡品牌FOR ART' S SAKE，顧名思義——因藝術而生，秉持藝術與時尚兼容的設計理念，其獨具慧眼的風格與大膽的設計，讓每一款墨鏡都像不可多得的藝術作品，近年更因為許多國際巨星及各地潮人追捧，紅遍全球成為社群寵兒！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

時尚太陽眼鏡品牌FOR ART' S SAKE，於2015年發跡於時尚之都英國倫敦。擁有藝術設計學經歷背景的品牌創辦人暨設計總監XIWEN ZHANG，憑藉著對視覺藝術與時裝的高敏感度，創作出受到各界愛戴的系列款式。FOR ART' S SAKE為保障設計作品的珍貴，每款系列一旦售完便不再量產，如此獨特的限量時尚，讓眾多明星們趨之若鶩，其中包含國際巨星碧昂絲Beyoncé與珍妮佛羅培茲Jennifer Lopez、國際時尚名媛Olivia Palermo、美國好萊塢影星Lily Collins、亞洲天后蔡依林Jolin、中國知名歌手吳亦凡、香港電音天后鄭秀文、氣質女神侯佩岑等名人的青睞，以及莫莉、Eva Chen、Amiee Song等無數知名KOL的愛戴！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

BIS IN DEI台灣品牌CP值高太陽眼鏡

台灣快速配鏡始祖「BIS IN DEI」，是最早引進日式快速配鏡概念的眼鏡品牌，以專業快速的配鏡服務再加上擁有各式風格的鏡框設計廣受歡迎！今年夏季推出多款鏡框，為時下型男型女提供最IN時尚單品。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

向來陽剛的方框款設計，本季特別突破以往，以輕盈不銹鋼材質為基底搭配低調的漸層暗色鏡片，並以三槓設計為其特色，擺脫既定印象，打造出全新形象，可謂榮登最有個性且具魅力感的一款墨鏡。經典貓眼鏡框設計，以貓眼鏡面造型搭配鏤空金屬線條巧思，只要搭配簡約造型，立即完美呈現回頭率最高的一款墨鏡。以微圓的框面搭配暗色鏡片，加上流線微內凹的雙槓造型，讓原本略顯制式的外觀增添設計美感，精緻感再提升。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

時尚人的真愛是這款義大利頂級行李箱FPM

創立於1946年的義大利頂級行李箱品牌Fabbrica Pelletterie Milano（FPM），由傳統義大利精緻皮革工藝出發，擁有高端品質與優雅摩登風格，善於翻玩複雜技術，將不同材質與復古元素融合，更承襲義大利經典不敗的手工匠藝。

Fabbrica Pelletterie Milano（FPM）近年積極攜手世界知名設計師打造聯名箱款，採用創新性工業流程打造堅固箱體，精緻皮革手把融合外觀流暢的弧線及圓角設計，成為旅途中最完美的旅伴。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

DIOR HARRODS 百貨期間限定精品店推出TravelDior Oblique 藍色科技布料小型旅行箱

Dior 宣布即日起至 31 日DIOR HARRODS 百貨期間限定精品店陳列，並販售創意總監 Maria Grazia Chiuri 設計的 2019 秋冬時裝系列商品。Dior Harrods 期間限定精品店以品牌 2019 秋冬時裝系列的黑色與綠、紅或白色經典棋盤格紋設計。Dior Harrods 期間限定精品店陳列多款成衣、鞋履與包款，其中限量的 TravelDior Oblique 斜紋緹花帆布行李箱在此成為全球第三個販售點，內含化妝箱、香水箱與行李吊牌，致敬環遊世界之夢。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Prada 環境友善及永續發展的理念啟發出獨特的Prada再生尼龍系列Prada Re-Nylon

如果你是擁有背包客情操的人士，這款後背包不能錯過。為了反映不斷變化的時代和世界，Prada開創了一個全新計畫Re-Nylon，採用獨特的新型再生尼龍ECONYL®，以永續發展理念推出了一系列Prada標誌性包款。ECONYL®尼龍，為Prada與義大利尼龍紗線生產商Aquafil合作的產品，從海洋、漁網和紡織纖維廢料中收集的塑料廢物回收，透過淨化過程獲得的原料。

ECONYL®紗線透過解聚和再聚合過程後可無限循環使用，不會降低其質量與功效。尼龍是Prada經典的象徵，是品牌組成的重要關鍵，以及對當代時尚的標誌，尼龍是對傳統的挑戰、將具效益性的材料提升到時尚的層次，更是一種全新的奢華形式，這個計畫是Prada品牌基因的演變，也是對遺產的重塑。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Travis Travie, Birdy Liu | 來源：各品牌 |
（完整文章請看VOGUE.com

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氣場就靠它! 推薦5種流行墨鏡款式

2019春夏MUJI無印良品再降價，可摺疊軟殼行李箱、新款丹寧褲、MUJI Labo無性別時裝6大注目商品出列！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

旅行, 配件, 太陽眼鏡, 墨鏡, 行李箱, 登機箱, 後背包, VogueTaiwan
fashion.net

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