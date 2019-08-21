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凱特王妃的航海穿搭　3樣單品完成清新搶眼的風格

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帆船賽可以說一直都是貴族們的休閒遊戲，自然而然，英國現代皇室成員也有著自己的出海穿搭方式。不過凱特王妃這次的穿搭卻引來媒體騷動，到底是為什麼呢？

近日，於英格蘭懷特島舉行的國王杯帆船比賽中，劍橋公爵夫人凱特王妃展示這場賽事合時宜卻搶眼的穿搭。抵達慈善活動現場時，凱特王妃穿著了在Sandro多色條紋設計的荷葉邊短袖上衣，搭配LK Bennet寬腿褲和白色Superga運動鞋，俏麗迷人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

緊接著帆船賽上，凱特王妃換上一件風衣和短褲實際參與賽事，不過這件短褲卻引來熱議，因為這是她成為王妃後，8年來首次以短褲出現在公開場合，皇室粉絲們驚艷地表示，都忘了凱特王妃擁有一雙美腿，太羨慕。

回到這場賽事收益所得的慈善活動，凱特王妃雖然以鮮豔多色的上衣現身，不過可以看見她對於航海風穿搭的小巧思。LK Bennet寬腿褲上的大大白色鈕扣，削弱了上衣帶來的都會感，反而為航海風穿搭呈現出一種清新搶眼的風格，看來這件Sandro上衣又要大賣囉。

原文出處：Kate Middleton Puts a Royal Twist On Nautical Style BY JANELLE OKWODU

※文字：JANELLE OKWODU | 編輯：Travis Travie |

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

英國, 皇室, 王室, 凱特王妃, 穿搭, 帆船賽, VogueTaiwan
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