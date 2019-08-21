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Supreme聯手HONDA推出超帥越野車　騎這台把妹無往不利

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編輯／Duke

每當潮流霸主Supreme公佈型錄時，必定會有眾多信仰該品牌的潮人們，正準備鎖定這一季最火熱的配件，像是先前的彈珠台、爵士鼓等。然而，經過多個月的休季後，Supreme終於在8／19公開了2019秋冬系列的單品，其中，備受矚目的配件也沒讓大家失望，因為型錄中出現一台與本田（Honda）合作的越野車。

▲Supreme機車、彈珠台、爵士鼓。（圖／翻攝自Supreme、日本Honda、Highsnobiety、IG@jjlin）

▲Supreme X Stern的彈珠台。（圖／翻攝自IG@jjlin）

▲Supreme機車、彈珠台、爵士鼓。（圖／翻攝自Supreme、日本Honda、Highsnobiety、IG@jjlin）

▲Supreme X Pearl的爵士鼓。（圖／翻攝自Supreme）

由本田特地為Supreme打造的CRF 250R，其車殼設計以品牌經典的紅色為主調，並加入「Honda」、「Supreme」字樣增加辨識度，而這台機車的排氣量為250cc，所以要應付一般的山路或平路都相當輕鬆。

▲Supreme機車、彈珠台、爵士鼓。（圖／翻攝自Supreme、日本Honda、Highsnobiety、IG@jjlin）

▲本田特別為Supreme製作的CRF 250R越野車。（圖／翻攝自Supreme）

雖然Supreme曾在2017年時，就已經攜手Coleman推出小型機車，但卻沒辦法跑山或是騎得過遠，畢竟，這不是一台真正的機車，不過，Supreme於2019秋冬系列帶來的這台本田CRF 250R，卻是貨真價實的越野車，所以各位想要騎出來耍帥或是當展示用都是完全沒問題的。

▲Supreme機車、彈珠台、爵士鼓。（圖／翻攝自Supreme、日本Honda、Highsnobiety、IG@jjlin）

▲2017年時，聯手Coleman打造的小型機車。（圖／翻攝自Highsnobiety）

不過，由於每周Supreme發售的單品都沒有正確的時間表，因此想要購入真的是難上加難。另外，這台本田CRF 250R於日本的定價就要日圓770,000元（約台幣231,000元），所以估計這台的入手價格應該會突破天際。

▲Supreme機車、彈珠台、爵士鼓。（圖／翻攝自Supreme、日本Honda、Highsnobiety、IG@jjlin）

▲本田CRF 250R定價為台幣231,000元。（圖／翻攝自日本Honda）

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關鍵字：

Supreme, 彈珠檯, 爵士鼓, 本田, Honda, 越野車, CRF250R, Coleman
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