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詢問率超高！六款小眾品牌硬殼包，讓造型俐落搶眼

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Vogue街頭時尚編輯精選6個新興包包品牌如Danse Lente、 Cafuné、M2Matellier，讓你的秋冬造型不無聊，用最少量的購買創造最豐富的造型變化是我們的穿搭目標，想知道怎麼做嗎？不如來看看歐美街頭時尚的最新熱門包款。

Bottega Veneta 的晚宴包毫無疑問在六月的高訂時裝周中大放異彩，但也有許多新品牌正悄悄在時尚圈中拓展勢力。如果有在關注各界時尚IT名人們一眼就能認出這款新世代的It Bag，簡單俏麗且價格又比Hermès Birkin 或 Chanel 2.55更好入手。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Cafuné

香港的Cafuné由Queenie Fan 和 Day Lau攜手打造，優雅的淡色包款讓此品牌迅速提高知名度。Bellows 系列（售價£367起）以復古風潮為靈感，搭配不落俗套的大串珠；而Egg系列（售價£352）則是秋冬的必備單品。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Danse Lente

你或許已經注意到今年2月AW19時裝秀上，處處可以見到手拿標誌性Ｄ型鎖Danse Lente（法語為慢舞）包包的時尚編輯。此品牌由倫敦設計師Youngwon Kim創立，Johnny水桶包（售價£325）系列是一款時尚質感的隨身包，能收納日常必需用品。黑色款式能與上班服裝輕鬆搭配，而霓虹款式能襯托出大膽、明亮的氛圍。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Benedetta Bruzziches

如果你正在尋覓一款能身兼藝術品的包，Benedetta Bruzziches就是你的萬中之選。由義大利設計師推出的Brigitte側背包（售價£860）搭配金色雕塑造形的提手和幾何金釦，其橘色款式能展現濃濃秋意；也可以嘗試Anais方包系列（售價£868），有六種彩虹鮮豔色調可供挑選。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Chylak

Zofia Chylak 憑藉其對經典的現代詮釋，贏得時尚圈內人士的青睞。這位波蘭設計師在2014年創立Chylak之前曾在Proenza Schouler接受培訓，並成功打響知名度。這季的鱷魚紋馬鞍包已引發搶購風潮，趕快手刀下訂！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

LarAllan

LarAllan由倫敦設計師Lara Olutubi於2018年創立，是街頭時尚圈近期崛起的流行品牌之一。色彩豐富的方形手拿包The Babi、The Boomie、The Molly 和 The Kofo（售價£520），以黑人女性和多樣化的女性氣質為設計靈感，能為穿搭增添幾分愉悅歡樂的味道。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

M2Malletier

與此同時，M2Malletier已推出一項半訂製服務，讓客戶能客製化自己選購的商品。此品牌最熱門的兩款設計是Amor/Fati（售價£1,234）和La Collectionneuse（售價£1,124），皆搭配品牌的代表性金屬提把，讓傳統單肩小包也有時尚俐落的風格。

※文字：Emily Chan | 編輯：Travis Travie | 來源：CNI, 各品牌IG |

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

ITbag, DanseLente, Cafuné, M2Matellier, 包包, 硬殼包, VogueTaiwan
fashion.net

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