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天仙劉亦菲撞衫古力娜扎！同款黃色洋裝差很多　網驚：她氣質完勝

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▲古力娜扎、劉亦菲。（圖／翻攝自微博）

▲新疆女神古力娜扎撞衫仙女劉亦菲，引來網友正反評價。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星古力娜扎擁有新疆維吾爾族血統，深邃大眼和立體五官吸引不少粉絲。近日，卻罕見撞衫因飾演《花木蘭》而備受討論的女神劉亦菲，雙方高人氣不分上下，卻引來網友驚呼，「氣質差很大。」

▲古力娜扎、劉亦菲。（圖／翻攝自微博）

▲古力娜扎、劉亦菲。（圖／翻攝自微博）

▲古力娜扎、劉亦菲。（圖／翻攝自微博）

▲古力娜扎加持黃色洋裝高顏值藏不住。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

女星古力娜扎近日在出席品牌活動時，選擇Phillip Lim早秋系列亮黃色洋裝亮相，是女明星中非常少見的顏色，與娜扎白皙的皮膚相互襯托，打造出溫柔的公主形象。Ｖ領和腰部的打孔設計腰帶，將身材比例展現的更加修長，可以說是毫無缺點。

▲古力娜扎、劉亦菲。（圖／翻攝自微博）

▲古力娜扎、劉亦菲。（圖／翻攝自微博）

▲古力娜扎、劉亦菲。（圖／翻攝自微博）

▲古力娜扎、劉亦菲。（圖／翻攝自微博）

▲劉亦菲釋出摩納哥旅拍照，仙氣十分強大。（圖／翻攝自微博）

不過意外撞衫文藝派女神劉亦菲，就產生了截然不同的風格。劉亦菲因出演《花木蘭》成為全球關注焦點，別具仙氣的她近期釋出在摩納哥的旅拍照片，在攝影師鏡頭下，劉亦菲穿著同款黃裙，與老爺車相映成畫，隨意拍出悠然自在的表情，一舉一動宛如時尚雜誌大片。

然而身型較為有肉的她，隨著寬鬆裙擺翩翩起舞，Ａ字剪裁將身材缺點掩蓋的相當好。另外，再戴上了編織草帽，別有仙女氣質，也難怪就算撞衫高顏值女星古力娜扎，依舊獲得網友好評，「劉亦菲太美了」、「不愧是神仙姐姐」、「仙氣太強難以抵擋」、「氣質勝了古力娜扎。」

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關鍵字：

劉亦菲, 古力娜扎, Phillip Lim, 撞衫, 熱搜, 花木蘭, 迪士尼
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