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首次見對方父母8大地雷別踩　讓好印象第一次就建立

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▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

▲第一次見對方父母，有幾點要注意別踩雷。（圖／unsplash、pixabay，以下同）

編輯／借借

無論與對方交往的溝通方式如何，若要與對方父母見面又是另外一回事，第一次的印象相當重要，因為它會造成對方父母對你的日後評價，且產生更深遠的影響，到時候要轉換態度就會難上加難，即使對方父母很開明，一些地雷還是不要踩。

過度親熱
即便在熱戀中感情很好，也不要做出舉止過度親近的事，因為這不僅沒有好處，還會讓對方父母的處境相當尷尬，舉止合宜的互動，是對養育對方的父母的一種尊重。

▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

完全不說話
在一開始認識的前5分鐘，你若隻字不提，對方父母還可能認為你害羞怕生，整個飯局若不講一句話來試著交談，沒有理由能解釋這種無理，若真的很緊張，可以試著把對方父母當成尊敬的朋友，盡量說幾句話。

一直看手機
一直看手機的行為，多半說明了一些事，包括你覺得無聊、想看現在幾點了、確認有沒有比跟對方父母吃飯更重要的訊息，這些都說明了缺少禮貌，其實不僅跟對方父母吃飯不該拿出手機，連跟普通朋友吃飯也盡量不要。

▲▼低頭族，手機，通勤。（圖／pixabay）

喝醉
如果酒量不太好，首次跟對方父母吃飯，請斟酌飲酒，台灣有許多人喝了酒就會臉發紅，若你是屬於這一類族群，最好不要飲酒，也讓家長會認為你沒有自制力。

談錢
或許金錢是很重要的，但首次見面就聊這個，感覺缺乏品味，而且有點沒禮貌，想要了解對方什麼金錢觀，等熟一點在說吧。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

穿著隨便
其實不需要穿得太過正式，但若有特別打扮，好感度與第一印象自然也會提升，雖然輕鬆點的穿著不會不禮貌，但過於隨便就真的不太好。

▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

主動提起宗教與政治議題
很多人都知道在計程車上不要用這種話題聊天，因為很容易理念不合而發生爭執，當然面對對方父母也一樣，不要自己挖坑然後跳進去。

說話輕浮
若你是個喜歡開玩笑的人，最好首次跟對方父母見面時，不要用太輕浮的言辭搞笑，或是黃色笑話直接出爐，不但讓對方無所適從，也證明你不會看場合說話。

▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 見父母
fashion.net

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