日網友票選最有效的10個「減肥法」　第1名瘦小腹最有感

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減肥瘦身的方式百百種，到底哪一個才是最有效又適合自己的呢？日本網站「ランキングー！」就針對這個問題，找來12,267名網友進行投票，並且票選出前10名減肥法，各位趕快來看看，說不定裡面就有適合你自己的方法喔！

第10名 一天一餐

一天只吃一餐，對於忙碌的業務、上班族或許相對容易，因為每天都要東奔西跑，難免會忘記吃飯。網友分享「用這個方法瘦了10公斤」、「有效但容易便祕」。

第9名 按照順序吃東西

吃飯時注意吃的順序，先從蔬菜開始吃起，接著吃肉類或魚類，最後才是米飯等澱粉，不過也有人認為應該要從肉類或魚類開始，接著是蔬菜，最後才是澱粉，不過不管哪一種方法，澱粉永遠都是最後才吃。網友分享「比起別的方法，這個最簡單做」、「只需要改變飲食習慣」。

第8名 腹式呼吸法

改變呼吸方式也是減肥的方法之一喔！以鼻子吸氣至腹部，直到腹部隆起，接著憋氣，之後再將氣給呼出去，這時腹部應該要下降。腹式呼吸法不僅能有效的訓練內在肌肉，也能達到放鬆的作用。有網友表示「對內臟脂肪有很好的效果」、「對排便也有很大的幫助」。

第7名 慢跑

部分網友認為慢跑搭配健康飲食，就可以達到燃燒脂肪的效果，如果你能繼續堅持下去，去參加馬拉松也是不錯的選擇喔。網友表示「很累！但可以有效的消耗卡路里」、「真的有朋友因此減肥成功！」。

第6名 間歇性斷食

間歇性斷食的方法有很多種，有的人嘗試每周一次，也有的人採取週末大吃，但星期一要斷食的方法，雖然有不少網友認為這個方式相對辛苦，但效果卻十分顯著，還能讓內臟休息等。

第5名 不吃零食

這招對許多愛吃零食的人很有效，不過就要考驗意志力了！可以試著將果汁換成茶，很想吃零食時，可以透過刷牙轉移注意力等等，慢慢的就會成功，網友表示「除了正餐以外什麼都不吃就可以瘦」。

第4名 不吃碳水化合物

拒絕所有的碳水化合物，包括米飯、麵包以及麵條等等，雖然有不少人認為這可以在短時間內達到減肥效果，但也有不少人認為完全不吃會影響到身體健康，體重可能會反彈或是便祕等情況。

第3名 健身

當然所有的瘦身一定要建立在健身上，沒有搭配適度的運動以及增肌訓練，這樣很難達到維持體態。通過改善基礎代謝率，即使你沒有運動也能燃燒脂肪，這樣才是有效且能長期瘦身的方式。網友認為「如果不增肌，脂肪是很難甩掉的」。

第2名 不吃含糖食物

甜食絕對是在減肥過程中一定要戒掉的！戒掉含有高糖分的食物，不只可以使減肥事半功倍，還能讓身體更健康。有不少網友分享自己靠著戒糖搭配飲食控制，並且攝取足夠的蛋白質等，讓成功瘦身，也有網友分享在半年內減了10公斤的案例，不過大家在減肥的同時還是要注意營養均衡喔。

第1名 步行搭配飲食控制

票選結果的第1名就是步行搭配飲食控制，適合所有男性與女性的方式，不僅是為了美，而是為了健康而改變。通過飲食控制與步行，雖然成效緩慢，但可以漸漸看到小腹不見了！網友分享這個方法非常有效，不僅能改善身體的健康，還能達到瘦身的功效，不過雖然步行距離是關鍵，但是在夏天時要小心中暑。

以上由日本網友票選出來的10個減肥方法，雖然不是每個人都會合適，但減肥最重要的還是要營養均衡，搭配適度的運動，這樣才不會本末倒置喔。

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