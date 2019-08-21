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男神朴敘俊為Dr.Jart+來台　8/29現身東區幫粉絲呼呼

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▲▼男神朴敘俊8/29現身東區寵粉絲。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲身上多項代言的朴敘俊，特別破例成為Dr.Jart+台灣專屬。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

以《三流之路》、《金秘書為何那樣》中霸氣又溫柔的男友形象大量收割愛心的朴敘俊，在Dr.Jart+最新釋出的花絮中大展魅力，即將於8/29現身台北東區Dr.Jart+ 肌膚S.O.S急救站，以老虎草呼呼修護系列幫妳呼呼！

▲▼男神朴敘俊8/29現身東區寵粉絲。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲男神來台即將掀起「副會長」旋風。（圖／翻攝朴敘俊IG，以下同）

品牌看中朴敘俊對演藝工作的熱情，以及熱愛自我挑戰，破例邀請他擔任任台灣專屬代言人，而這次男神也不負所望的來台寵粉絲，預定8/29東區為Dr.Jart+舒緩修護的老虎草站台，同時分享護膚經驗談。

▲▼男神朴敘俊8/29現身東區寵粉絲。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲擁有男人的帥氣與男孩的可愛。

這次Dr.Jart+將台北東區的無聊咖啡，裝飾化身為S.O.S 肌膚急救站，由充滿老虎草的入口進入，開啟舒緩鎮定身心的修護之旅，S.O.S 肌膚急救站內不僅融入老虎草名字由來的著色牆，更以大膽時尚的視覺設計演繹肌膚經過外界刺激源後，再由老虎草呼呼修護系列穩定狀況的過程。

▲▼男神朴敘俊8/29現身東區寵粉絲。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲粉絲別錯過近距離接觸機會。

粉絲們看過來！8/30-8/31快來無聊咖啡，現場準備了老虎草呼呼修護系列新品以及滿滿心意的簽名拍立得及簽名產品要送給所有Dr.Jart+粉絲及朴太太們！

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關鍵字：

朴敘俊, 男神, Dr.Jart+, 保養
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