混合肌必看！內行人才知的5個Aesop夏保養良品

▲炎熱潮濕的夏季，對混合肌夫來說是一大考驗。（圖／翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉 / 台北報導

肌膚又乾又油有解！根據調查，超過一半的人認為自己是混合肌，T字部位較油，而雙頰部位較乾，保養更該分區。Aesop發現在過去10年，擁有混合性肌膚的顧客不斷增加，特別是在氣溫較高的地區，因此開發二重奏系列，幫助恢復肌膚微妙平衡。

隨著氣溫升高，混合肌遇到更多面向肌膚困擾，高溫使皮脂腺及汗腺分泌相對增加，冷氣房、艷陽下頻繁出入，肌膚更要細心呵護，以下5款Aesop夏季保養良品，讓你在夏日依舊展現最佳狀態。

二重奏潔面露，100ml，900元。

專為混合性肌膚而開發，溫和清爽的凝膠，不刺激肌膚或導致天然油分喪失，讓肌膚在潮濕悶熱的環境也能保持柔軟和清爽。

二重奏調理液，100ml，1,050元。

這款溫和的收斂產品在為潔膚步驟提供補充的同時，可以舒緩肌膚不會造成乾燥或刺激，有助於調節混合性肌膚典型油性T字區的皮脂分泌，同時鎮靜可能易受刺激的較乾燥區域。

二重奏保濕精華乳，60ml，1,750元。

介於精華液和保濕乳霜之間，能夠為較容易出油的T字區以及較乾燥局部提供有效保養。

輕盈保濕精華露 ，100ml，2,000元。

輕盈好吸收，融合了具有舒緩功效的蘆薈和維他命原B5以及改善肌膚平衡的依蘭依蘭，達到輕保濕同時遠離油光。

純淨滋潤去角質霜，75ml，1,550元。

純淨滋潤去角質霜同時具有物理性(石英顆粒)和化學性(乳酸)去角質功效。敏弱性肌膚，洗完臉後可以敷著5分鐘，協助肌膚代謝角質，不怕過度搓揉傷害肌膚。

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