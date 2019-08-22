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風.LUXURY／只看圖就下單　Voutilainen手工迷倒藏家

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▲▼ Voutilainen 。（圖／公關照）

▲芬蘭籍製錶師Kari Voutilainen自創品牌Voutilainen，獲獎無數。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

本周台灣錶界大事，是獨立製錶師界的神級人物Kari Voutilainen首次造訪，帶來5只同名品牌Voutilainen腕錶，讓收藏家一睹實錶真面目，因為他的錶幾乎只在錶展現蹤即被訂光，許多藏家靠看圖片下訂，受到追捧是因其機芯零件除了從H. Moser購買的擺輪游絲以及Schwab-Feller製造的主彈簧外，其他都是親手製作，年產僅約50只腕錶。

▲▼ Kari Voutilainen 。（圖／公關照）

▲Kari Voutilainen來台分享手工打造的錶款。

▲▼ Voutilainen 。（圖／公關照）

▲藍色大明火琺瑯面盤的Voutilainen 28_TE腕錶。

芬蘭籍的Kari Voutilainen於2002年在瑞士成立自己的製錶工坊，於2005年首度以品牌Voutilainen在巴塞爾鐘錶展發表作品，以第一只10分鐘進位的三問錶、衝擊式天文台擒縱結構等獨特設計，驚豔錶壇，成為日內瓦鐘錶大賞GPHG等鐘錶獎的得獎常客。由於他的機芯零件與拋光精工幾乎都由手工完成，訂製一只基本款腕錶約300萬元起，需等待10至12個月；高複雜功能如三問錶或陀飛輪錶約從千萬元起跳，下單後約3年才能交到藏家手中。

▲▼ Voutilainen 。（圖／公關照）

▲今年新款Voutilainen 28_TI腕錶突破品牌古典風格，大玩翻轉技法。

Voutilainen錶款向來古典，基本款如Voutilainen 28_TE小三針腕錶，面盤常以琺瑯、機刻雕花裝飾，但今年新款Voutilainen 28_TI腕錶玩翻轉，意即將機芯底部翻成正面成為面盤主角，小秒與動力儲存顯示反而在底部，不少錶迷認為非常不像Voutilainen的作品，但其衝擊式擒縱結構仍是品牌招牌特色，相較傳統設計需要更少能量且穩定。

▲▼ Voutilainen 。（圖／公關照）

▲Voutilainen 28_TI腕錶的錶背顯露小秒與動力儲存功能。

關鍵字：

Kari Voutilainen, Voutilainen, 獨立製錶師
fashion.net

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