日本網友瘋傳超準「女生星座×血型異性緣排行榜」，你進榜沒？

▲女生異性緣排行榜在討論區上掀起轟動。（圖／愛奇藝，以下同）

編輯 / Lily

最近日本戀愛討論區上瘋傳「女生異性緣排行榜」，據說只要對照你的星座、血型組合就能看看自己的排行。說起來不可思議，不過經由日本網友認證超神準，原來異性緣是在生下來那刻就註定啦！

身邊總是有一些女生，或是包括自己，明明外貌中上、個性也很好相處，但偏偏就是戀愛絕緣體，而有些女生外貌普普，異性緣卻是好到爆表，為什麼呢？或許這個女生星座×血型異性緣排行榜能幫你解惑。

第5名

B型雙魚座

這類型女生走溫柔且善解人意路線，在男生心目中有極高的評價，多半是年長男性較容易對她有好感，但女生在感情這塊稍嫌遲鈍，有時候戀愛來敲門，自己卻還不自知。

第4名

A型巨蟹座

和巨蟹女談戀愛相當幸福，她總是把妳放在第一位，善於包容且在意對方感受，根本是解語花來著。因為比較怕生，對於不熟的人常常帶著冷淡距離，更激起男生想追到手的念頭。

第3名

AB型天秤座

天秤女本來就很會和異性相處，AB型的手腕又再高一些，擅長處理人際關係且很會展示自己的優點，有時更會運用一點欲擒故縱策略，把身邊異性迷到不要不要的。

第2名

O型雙魚座

O型雙魚女有兩把刷子，天真開朗又不會過分單純，很容易和異性打成一片。愛情方面也勇於追求自己所愛，因為不愛想太多，也比較沒有包袱，只要被她視為戀愛對象，她就會直直衝。

第1名

B型天蠍座

B型天蠍女天生自帶異性緣，讓人摸不透的神祕個性，反倒是讓人想一探究竟。外表看起來冷漠，一談起戀愛來又好熱情，當她的男友會覺得自己好特別，容易讓另一半一頭栽下去。