fb ig video ETtoday search mobile

日本網友瘋傳超準「女生星座×血型異性緣排行榜」，你進榜沒？

> >

▲▼女生星座血型異性緣排行榜。（圖／愛奇藝劇照）

▲女生異性緣排行榜在討論區上掀起轟動。（圖／愛奇藝，以下同）

編輯 / Lily

最近日本戀愛討論區上瘋傳「女生異性緣排行榜」，據說只要對照你的星座、血型組合就能看看自己的排行。說起來不可思議，不過經由日本網友認證超神準，原來異性緣是在生下來那刻就註定啦！

身邊總是有一些女生，或是包括自己，明明外貌中上、個性也很好相處，但偏偏就是戀愛絕緣體，而有些女生外貌普普，異性緣卻是好到爆表，為什麼呢？或許這個女生星座×血型異性緣排行榜能幫你解惑。

第5名 

B型雙魚座

這類型女生走溫柔且善解人意路線，在男生心目中有極高的評價，多半是年長男性較容易對她有好感，但女生在感情這塊稍嫌遲鈍，有時候戀愛來敲門，自己卻還不自知。

▲▼女生星座血型異性緣排行榜。（圖／愛奇藝劇照）

第4名

A型巨蟹座

和巨蟹女談戀愛相當幸福，她總是把妳放在第一位，善於包容且在意對方感受，根本是解語花來著。因為比較怕生，對於不熟的人常常帶著冷淡距離，更激起男生想追到手的念頭。

第3名

AB型天秤座

天秤女本來就很會和異性相處，AB型的手腕又再高一些，擅長處理人際關係且很會展示自己的優點，有時更會運用一點欲擒故縱策略，把身邊異性迷到不要不要的。

▲▼女生星座血型異性緣排行榜。（圖／愛奇藝劇照）

第2名

O型雙魚座

O型雙魚女有兩把刷子，天真開朗又不會過分單純，很容易和異性打成一片。愛情方面也勇於追求自己所愛，因為不愛想太多，也比較沒有包袱，只要被她視為戀愛對象，她就會直直衝。

▲▼女生星座血型異性緣排行榜。（圖／愛奇藝劇照）

第1名

B型天蠍座

B型天蠍女天生自帶異性緣，讓人摸不透的神祕個性，反倒是讓人想一探究竟。外表看起來冷漠，一談起戀愛來又好熱情，當她的男友會覺得自己好特別，容易讓另一半一頭栽下去。

關鍵字：

女生, 排行榜, 星座, 血型, 異性緣
fashion.net

熱門文章

辦公室必備5樣「療癒神器」！懶人保養品、高顏值收納罐超欠買

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

隋棠套JIMMY CHOO秀鉛筆腿　約會穿低跟鞋放閃

家裡擺設也要潮！Off-White首個家居系列，浴袍、床單都好想要

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

ET Fashion

推薦閱讀

3星座是好老公代表！　獅子座超大方愛送禮物，讓妳婚後也有戀愛感

沒事故意找架吵！情侶間常見的「6個」變心徵兆，分手有跡可循

帶貨女王Angelababy這些年背過的Dior包　經典黛妃包不入手會後悔

日本網友瘋傳超準「女生星座×血型異性緣排行榜」，你進榜沒？ 楊冪暗黑「煙燻妝」碾壓女星！緊身西裝氣場超強　網：秒殺歐陽娜娜 日本迪士尼秋季系列等你來收集！達菲夜燈好療癒、雨傘打開有驚喜 老公是3星座　請務必對「婚內出軌」提高警覺！ 最有幫夫運的星座女Top 3！金牛愛賺錢、第一名果然是「她」 條碼瀏海一抹變蓬鬆！風靡日妞的「夏日清爽美妝」大蒐羅 木村光希PO出清涼比基尼照！緊實曲線配電眼　網暴動：爸爸會生氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面