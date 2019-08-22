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5種髮色揭露你的隱藏個性　咖啡色缺安全感、漸層色外冷內熱

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▲▼5種髮色揭露你的隱藏個性。（圖／翻攝自IG）

▲髮色除了個人喜好外，居然也洩漏隱藏性格。

編輯 / Lily　圖 /翻攝自IG@ blackpinkofficial、redvelvet.smtown、natsu.earth

走在路上，超過一半的人有染髮，髮色可稱上是個人配件，更能代表你的風格。你知道嗎？頭上的髮色其實間接透露了你的個性，以下5種髮色對應看看有沒有戳中內心世界吧！
 

▲▼5種髮色揭露你的隱藏個性。（圖／翻攝自IG）

1.黑色

沒有染色的黑色，給人自然可信賴的感覺，做事習慣按步就班，習慣任何事情都有計劃。性格相對比較沉穩，不容易被他人影響，容易成為朋友間的依靠，大家有任何疑難雜症都想找你幫忙。

▲▼5種髮色揭露你的隱藏個性。（圖／翻攝自IG）

2.咖啡色

習慣染咖啡色的人很重視安全感，內在性格和黑髮人相似，但是又期待一點點改變能有不同變化，感情生活喜歡在固定模式中找變化，整體而言給人獨立自主，但其實內心有點小迷糊感覺。

▲▼5種髮色揭露你的隱藏個性。（圖／翻攝自IG）

3. 金色

許多南韓女團成員都熱愛金色，金色髮色的你喜愛溝通，有時常不管旁人想法而說出真心話，個性開朗直爽，常吸引大家欣賞的目光，本身也很喜歡被人喜歡、擁戴的感覺。

▲▼5種髮色揭露你的隱藏個性。（圖／翻攝自IG）

4.粉紅紫色

染粉紫色頭髮的人，想像力較為豐富，常會有一點鬼點子，很適合在創意產業工作。但也是因為心思細膩，所以較為情緒化，容易被心情誤事，記得要有自己的目標，不要常被偶發的壞心情帶著跑。

▲▼5種髮色揭露你的隱藏個性。（圖／翻攝自IG）

5.漸層色

越來越多人喜愛漸層髮色，這種人比較外冷內熱，喜歡把心事藏在心中，喜歡聽別人說，但對於自己的事情總是不愛講，做任何事情想得比較多，內心的你很簡單，但不熟的朋友總把你想得複雜，建議多敞開心胸和別人交流會更好。

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關鍵字：

髮色, 個性, 心理測驗
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