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1天只要10分鐘！4動作學起來，兩周就能剷除惱人「腰間肉」

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女孩們都知道，瘦腰不困難，但是腰側贅肉絕對是最難瘦的部位之一！以下4動作就是針對腰間肉所設計的運動，想要有效減下腰側肉，只要每天做10分鐘，保證二週後變成螞蟻腰！

▲瘦腰側肉。（圖／美人圈）

STEP 1：俄羅斯轉體

▲瘦腰側肉。（圖／美人圈）

第一步先坐在地板上，並將雙腿抬起、雙膝彎曲，以屁股作為支點，身體呈V字型。腿盡量保持與地面平行，且背部挺直、腹部收緊，手掌交握～接著將雙手緊握，將胸口往左、右兩側轉，一組動作做20次，每次做3組～如果洗要加強訓練強度，手上可以拿啞鈴或者有重量的物品～注意此動作背部一定要打直，否則會傷害腰椎～

STEP 2：仰卧摸腳踝

▲瘦腰側肉。（圖／美人圈）

這個動作可以很好的訓練側腹贅肉，讓腰間肉更緊實～一開始雙腳屈膝、上半身微拱起（類似仰臥起坐的準備姿勢），接著用腰側的力量讓身體分別向左、向右彎曲，並以雙手碰觸左右腳踝～一組動作20次，每次3組

STEP 3：側板支撐

▲瘦腰側肉。（圖／美人圈）

這個動作不只可以增加核心肌群力量，還能幫助維持腰側線條～一開始先側身，上方腳點地，並彎曲下方腿和前手臂作為支撐，身體、手臂與地面呈一三角形～這裡需注意的是，身體要維持一條直線，並將核心收緊～接著用側腰力量帶動身體起落，落下時屁股側貼緊地面～此動作一邊做30秒，如果想要加強運動強度，可以增加運動時間為一邊1分鐘！

STEP 4：伏地挺身轉體

▲瘦腰側肉。（圖／美人圈）

首先成伏地挺身姿勢，上半身保持不動，腰部須挺直、且背部不可拱起～接著以腰部力量帶動左右髖骨，觸碰左右兩側地板，此動作一組做20次，每次做2組～

文／美人圈　圖／翻攝自IG@ch.yoooon、小紅書@哩哩Lily

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

運動, 健身, 瘦腰, 瘦側腰, 腰側贅肉
fashion.net

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