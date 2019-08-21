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宋慧喬離婚後不裝清純！大膽挑戰「煙燻貓眼妝」　曬美腿走性感路線

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@suecommabonnie、@kyo1122

前陣子雙宋CP的婚姻破局，給粉絲們投下了震撼彈，風波平息後兩人公開露面次數變得較少，在社群上也安靜許多，不過就算心情還在恢復中，兩人的工作也沒因此停擺， 近期宋慧喬再度為南韓鞋履品牌SUECOMMA BONNIE拍攝新廣告、宣傳照，一改以往清新淡雅風格，難得畫上了全框貓眼妝，性感又充滿氣勢讓粉絲們眼睛一亮！

▲宋慧喬貓眼妝。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

這次拍攝的造型搭配了一頭長髮，隨興的大中分，而妝容的重點則在於全框眼線的「貓眼妝」，連眉毛也比平常更俐落、有角度，還特意挑選了帶灰調的淺色美瞳，為襯托出眼妝，唇妝與頰彩都刻意不顯眼，營造出一種成熟、歐美風，雖然穿得保守卻擋不住性感魅力，偶爾換換風格很不錯呢！

▲宋慧喬貓眼妝。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

畫這種全框式眼線的眼妝，最害怕就是看起來髒，像宋慧喬眼睛本來就大，更要擔心暈染範圍不能太大，宋慧喬這款眼妝顏色漆黑、界線分明，並沒有上太多顏色的眼影，只有些微加深輪廓，周圍乾淨就不會失去重點，眼尾微微上翹、不過分誇張，保持剛剛好的性感。

不過這組照片露出後，許多網友都驚訝並留言說：「過去的宋慧喬已經死了」、「還是以前的喬妹比較美」，但大部分的網友還是對她的全新嘗試表示認可並支持。

▲宋慧喬貓眼妝。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

其實宋慧喬不是第一次幫SUECOMMA BONNIE拍攝商品形象，只不過之前都是走淡妝路線、甜美風格，優雅裸妝幾乎是所有人對她的既定印象，不知道這次大膽換上煙燻貓眼妝大家喜不喜歡呢？

▲宋慧喬貓眼妝。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

宋慧喬平常出現時都是帶著幾近素顏的裸妝，所以每當妝容上有新變化就會吸引大家的關注，尤其是眼妝的部分，像是之前出席CHAUMET活動，搭配了深藍色的煙燻妝，美翻眾人！今年5月參加Prada 2020早春系列時裝秀時，同樣畫上了全框的深色煙燻妝。

不過這次為SUECOMMA BONNIE拍攝所畫的深邃貓眼，還是最俐落大膽的一次，對宋慧喬來說是一大嘗試呢～

▲宋慧喬貓眼妝。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

▲宋慧喬貓眼妝。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

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關鍵字：

宋慧喬, 眼妝, 煙燻妝, 全框眼線, 貓眼妝
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