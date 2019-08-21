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朴敏英西班牙度假照美翻！私服超平價　「裸色露背洋裝」兩千五有找

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▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲韓星朴敏英因演出《她的私生活》奠定女神地位。（圖／翻攝自IG@rachel_mypark）

記者鮑璿安／台北報導

韓星朴敏英因演出《金秘書》、《她的私生活》之後奠定國民女神地位，最近好不容易停下工作腳步的她，前往西班牙馬約卡島度假，一連釋出多張美照，然而意外引起討論的是，朴敏英的私服竟然如此平價。

▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英與閨蜜Jessica前往西班牙度假，低調的兩人未合影僅在同一景點拍下美照。（圖／翻攝自IG@jessica.syj、@rachel_mypark）

隨著《她的私生活》劇終，朴敏英最近暫無新戲推出，私下悄悄與多年閨蜜Jessica前往西班牙度假，兩人在IG上曝光了同在馬約卡島（Mallorca）海邊的旅遊美照，讓粉絲一飽眼福。畫面中朴敏英穿著軍綠色平口上衣，露出最撩人的鎖骨線條，隨著海風吹亂秀髮，宛如女神下凡。而Jessica也在同一位置拍照，換上單肩綁帶背心配上黑色小短褲，輕鬆且兼具時尚感，不愧是私服穿搭達人。照片顯然是兩人互拍，閨蜜好感情不言而喻。

▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲GUKA。（圖／翻攝自產品官網）

▲GUKA。（圖／翻攝自產品官網）

▲GUKA。（圖／翻攝自產品官網）

▲朴敏英穿著韓牌GUKA裸色繞頸露背洋裝秀仙氣，約NT$2,240。（圖／翻攝自產品官網、IG@rachel_mypark）

換個場景，朴敏英前往卡普德佩拉城堡遊玩，綁起清秀可愛的丸子頭，妝容清淡幾近素顏。更迷人的是一身裸色繞頸露背洋裝，朴敏英纖細的肩膀和白皙美背頓時一覽無遺，一舉一動宛如時尚大片。然而這件看似高貴的洋裝，原來是出自南韓品牌GUKA，官網售價約NT$2,250，連小資族也能輕鬆負擔。畫面曝光立即引起網友大讚，「仙女下凡」、「朴敏英太美了」、「旅遊也像拍雜誌。」

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關鍵字：

朴敏英, 金秘書, 她的私生活, 西班牙, Jessica, MUKA, 穿搭, IG
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