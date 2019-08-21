星．上妝／5分鐘學會《我們不能是朋友》最強閨密可菲妝

▲袁艾菲人氣暴漲，無論是妝容和髮型都是矚目焦點。

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自《我們不能是朋友》FB、袁艾菲Youtube頻道

《我們不能是朋友》討論度暴棚，劇中除了褚克桓、周惟惟、321的三角關係之外，其中一亮點就是劇中閨密韓可菲，劇中除了個性討喜外，劇外她的帶點港味的妝髮更是被熱烈討論到不行，不少女生將長髮剪短，指名要學可菲妝，日前袁艾菲也請來劇中化妝師，傳授小技巧讓你「5分鐘變可菲」。

《我不能是朋友》中的最強閨密韓可菲，個性十分鮮明且充滿義氣，更是勇於追求愛情。劇中妝容設定希望呈現乾淨俐落，所以不上腮紅，也不會上太重眼妝。主要利用眉毛和光澤感肌膚打造容光煥發感。



粉底融入珠光

韓可菲的妝容，底妝是重點，化妝師建議粉底中可調入一點珠光，打造從肌膚底層透出的容光煥發感，用美妝蛋輕輕按壓上妝，粉底必須遵守薄透才不顯老。

蜜粉訂製蘋果肌

上完粉底後，疊上透明蜜粉在眼下、額頭等細節處定妝。因為強調俐落妝容，在這不用粉嫩腮紅，而是選擇帶紫粉色的蜜粉，刷在雙頰讓蘋果肌立刻膨起來。塗在雙頰乍看無色，但視覺看起來有膨膨效果。

強化眉尾的俐落感

化妝師分享，可菲的眉毛會順著把眉頭向下拉，眉尾部分也會選擇深一點的灰色做加強。有別於以往的平眉，反而會做出一點角度，打造美式帥氣的感覺。

眼妝強調自然乾淨

角色設定眼妝乾淨，所以眼影不會上重色，希望看起來乾乾淨淨。首先會用淺棕描繪眼窩做出立體感，接著在眼睛邊緣畫上極細黑眼線，眼尾部分稍微拉長。接再用咖啡色蓋在眼線上，讓眼神不要太銳利。

睫毛一定要刷翹

化妝師透露，可菲眼妝花最多時間的地方就是睫毛，化妝師會將她睫毛夾翹，接著再用電捲梳再帶過一次，用睫毛膏刷出根根分明感，下睫毛也要刷，下眼尾再疊棕色亮片，就能讓眼睛明亮有神。

唇色選擇看場合

可菲劇中角色設定比較外放，通常唇色都是看場合而定，但大部分都使用偏紫粉的藕色，乍看起來有點暗，但塗在雙唇色卻很顯氣色，相當耐看。

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