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營造讓人想追蹤的神秘感　拍出韓妞IG上「不露臉」美照的4個小撇步

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編輯／JJ

有時候想拍照發文，卻碰巧臉上狀況不好，可能是長痘痘或是沒化妝，又或者是本身就不喜歡露臉拍照的女孩們，不論你是什麼原因，其實拍美照不露臉也是有小撇步可以參考的喔，許多韓妞網紅甚至崇尚這種「無臉」的版面風格呢！不但省去了臉部瑕疵修圖的麻煩，還能給個人版面營造一種整潔又神祕的感覺～

＃戴帽子

帽子也算是每天穿搭必備的單品之一，不想露臉拍照時，更是唾手可得的好道具，一般的鴨舌帽，只要稍微壓低，搭配手扶著帽簷，就能遮住大部分的臉。另外，韓妞之間每個人都有一頂的漁夫帽也非常好用，尤其是長帽簷的款式，頭稍微低一些就能遮住大半部，微微露出一點下巴線條，看不到臉卻很有氣質～

▲不露臉拍照。（圖／翻攝自IG@lee.young__）

▲帽子遮臉神秘感大增。（圖／翻攝自IG@lee.young__、@ch_amii、@rachel_mypark）

＃用手、物品擋臉

如果沒有帽子的話，也能巧妙運用手邊的物品，甚至是自己的雙手，有種不經意的俏皮感，也不用太在意表情控管，通常食物、飲料會是很好的選擇。

▲不露臉拍照。（圖／翻攝自IG@lee.young__）

▲喝飲料時露一隻眼睛看向鏡頭，十分可愛呢～（圖／翻攝自IG@ch_amii、@wonlog、@heeee.sun）

＃背對鏡頭

拍照時直接背對鏡頭是最不用腦的方式了，不過也因為從後面拍的關係，等於是在拍頭髮特寫，所以必須整理好頭髮再拍。

▲不露臉拍照。（圖／翻攝自IG@lee.young__）

▲最好要在能與髮色做出區隔的背景拍照，才不會容易全部糊在一起喔。（圖／翻攝自IG@wonlog、lee.young__）

＃切頭

拍攝時直接切頭，通常是用於強調身上穿搭的手法，所以，認真穿搭的一天，不妨來拍個切頭照，另外，切頭照還有一個好處，就是能夠經由後製處理把原本的正常照片變成切頭照，許多韓妞都喜歡用這樣的照片來記錄穿搭呢！放在版面上也頗有質感。

▲不露臉拍照。（圖／翻攝自IG@lee.young__）

▲但是要記得拍切頭照時，穿搭就得多費點心思喔～（圖／翻攝自IG@seared.min、@heeee.su）

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關鍵字：

網美, 美照, 無臉照, 不露臉, 韓妞
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