日本男生的素T穿搭秘訣在於「配色」　穿對瞬間提升時髦度

放眼觀看台灣男士們的穿搭首選，「T-shirt」肯定是多數人平時最愛選用的單品吧。在氣溫逼近體溫的夏日午後，簡單不需多想便可舒適穿出門的 T-shirt 自然佔優勢，除了基礎的黑白款式外，選擇一些呼應季節感的高彩度 T-shirt 亦是不錯的選擇，藉由色彩搭配來挑選適當的下身單品也有利於營造出層次造型。

今次 FACY 便替各位男士整理了六套以不同色系之素色 T-shirt 所做穿搭示範，讓你即便是在夏日也能透過 T-shirt 穿出時髦的造型感。

白 Tee X 灰褲

說到素面 T-shirt 當然不能少了白色的款式，簡約好搭配外，也能作為內裡層次穿搭，是男士們一年四季皆能好好使用的經典樣式。而白 Tee 通常容易給人過於隨性的印象，因此在穿搭時建議大家將衣服下擺紮進褲頭裡，並繫上皮帶，且褲款可以選擇同為經典的黑、灰，亦或是丹寧藍，讓整體呈現出更加一致性的俐落與簡潔！

白Tee X 格紋褲

想要讓整體更加地具備都會時髦感的話，不妨選用復古的格紋褲與白色 T-shirt 一同搭配看看吧！呈現出簡約但不造作的男子樣貌。

酒紅色 Tee X 黑褲

酒紅色的 T-shirt 往往一件穿上便十分有造型，擔心不好駕馭的話，選擇黑褲一同穿搭肯定是不會失誤的組合！不僅能將造型重點放在酒紅色 T-shirt 上，藉由黑褲與黑鞋來收尾，更給人一股沈穩的印象。

綠色 TeeＸ卡其色褲

綠色 T-shirt 一般給人清新、乾淨的印象，也因此相當適合夏日時選用。搭配起略帶寬感的卡其褲，則能呈現出相當好的戶外休閒氛圍，不會過於隨便，是休日時十分適合的一套穿搭示範。

粉紅色 Tee Ｘ 磚紅色褲

粉色不是女性的專利，只要掌握搭色系，粉紅色 Tee 也是男性可以大膽駕馭的一樣單品。想要穿出好感特色的話，建議可以採取 “One-Tone" 的手法去穿搭，一深一淺的形式也能意外地營造出絕佳層次。

紫色 Tee Ｘ 丹寧色褲

喜歡嘗試亮色系穿搭的人，則可以選用紫色的 T-shirt，一件就很搶眼之餘，與經典的水洗丹寧褲搭配則能營造出強烈的 old school 感！喜歡有些復古、率性穿衣風格的你不妨這樣嘗試看看。

Photo : WEAR



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