以巴黎白天夜晚為靈感！CELINE「高訂香水系列」10月正式開賣

▲簡約時髦的外型不負眾望，香味更是令人期待。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

一上任就因改logo引發討論話題的創意總監Hedi Slimane，宣布CELINE今年秋冬又有大動作，官方IG已預告在今年10月即將推出同名高訂香水，以巴黎生活的日與夜延伸為靈感，系列完整香氛共計11款，讓香民們紛紛敲碗期待。



CELINE全新“HAUTE PARFUMERIE”高級訂製香水系列由藝術總監Hedi Slimane親自打造，身為2004年CHRISTIAN DIOR香水屋的創始人，擁有著極高的法國高級香水知識，提煉自傳統與其精華，締造出屬於CELINE的高級訂製香水系列，開啟一趟奢華的香氛嗅覺之旅。全系列共有11種獨特香氣，其中包括今年秋冬即將上市的9款與2020年預計問世的2款香氛。

高級訂製香水系列分為8款白晝系列與3款夜幕系列，可隨著白天與夜晚不同場合自由使用。白晝系列共計8款：PARADE 遊行慶典、SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 聖日耳曼、DANS PARIS 巴黎之境、COLOGNE FRANÇAISE 法魅古龍水 、LA PEAU NUE 肌膚之親 、EAU DE CALIFORNIE 加州之泉 、BOIS DORMANT 森林木香 ( 2020 ) 、RIMBAUD 詩人藍波（2020）。

夜幕系列則包括：BLACK TIE 玫瑰少年、 REPTILE 夜行動物 、NIGHTCLUBBING 巴黎夜生活。

長方形柱造型、晶瑩剔透的玻璃瓶身，如稜鏡般的側波紋與炫黑的質感頂蓋，襯托著17世紀後期經典極簡主義的美學，輝映著琥珀金波的香水光芒。首間CELINE高級訂製香水專賣店將於10月下旬起於巴黎 390 RUE SAINT-HONORE開始營業。