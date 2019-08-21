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Lulu分手一個月出席活動！俏皮演繹增高潮鞋　提到阿達馬上「巴豆痛」

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▲Lulu黃路梓茵不受分手影響，現身PALLADIUM Δ世代軍種潮鞋發表。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

黃路梓茵（Lulu）怪美形象深受粉絲喜愛，如今法國軍靴品牌PALLADIUM也一眼相中。21日請來Lulu黃路梓茵為大家示範Δ世代軍種潮鞋PALLAKIX，新鞋大膽挑戰美醜極限。不過近日話題不斷，日前才與阿達斷開四年感情，連帶合約也出問題，Lulu黃路梓茵顯然絲毫不受影響全心投入工作。

▲PALLADIUM Δ世代軍種潮鞋發表。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM Δ世代軍種潮鞋發表。（圖／品牌提供）

▲Lulu黃路梓茵示範法國配色高筒NT$3,580／低筒NT$3,280。（圖／品牌提供）

Lulu黃路梓茵不論是主持、演戲、歌唱都備受矚目。21日站台PALLADIUM，演繹最新Δ世代軍種潮鞋PALLAKIX法國配色，提到品牌理念中的美醜定義，Lulu黃路梓茵表示，「要把別人覺得醜的東西，變成屬於自己的美。」

像是自己身材偏向肉肉腿，就會用衣著來掩蓋，私下喜愛A字裙或是傘狀裙的搭配，不僅走路起來翩翩起舞，也會有較好的視覺效果。另外，會特別穿著突顯腰細的緊身上衣，提到腰圍相當有自信的她更是打趣回應，「平時穿23腰，但是每次主持或是工作完都會變成22.5。」

▲PALLADIUM Δ世代軍種潮鞋發表。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM Δ世代軍種潮鞋發表。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM Δ世代軍種潮鞋發表。（圖／品牌提供）

▲PALLAKIX鞋款大膽挑戰美醜界限。（圖／品牌提供）

Lulu黃路梓茵坦言很滿意目前的腰圍，私下也會透過重訓維持，只是工作時常常會緊張，導致拉肚子的窘境。正好呼應新歌「巴豆痛」，一切創作靈感就來源於Lulu黃路梓茵籌備金曲獎時，因為過度緊張，只要一提到金曲等關鍵字就會忍不住跑廁所。

最近榮登話題人物的Lulu黃路梓茵，除了合約出問題，日前斷開阿達恢復單身，正好兩人在21日都有活動，被問到分手之後的心情，Lulu黃路梓茵先是俏皮唱起「巴豆痛」，而後一改幽默風格正經回應，「希望他一切順利，分手是我們兩人共同坐下來好好商議過的結果，未來的事情很難說，留給彼此一些隱私。」

▲PALLADIUM Δ世代軍種潮鞋發表。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM Δ世代軍種潮鞋發表。（圖／品牌提供）

（依序）紅粉配色、青藍配色，高筒NT$3,580／低筒NT$3,280。（圖／品牌提供）

品牌此次渴望挑戰美醜認知，Δ世代軍種潮鞋PALLAKIX運用異材質拼接，包括尼龍、潛水布、帆布等材質。更融入多種配色，以刺青、胖瘦、性別認同等視覺意識搭配鞋款呈現。誰說男生就不能穿粉色鞋，PALLADIUM的紅粉配色款直接出了男生尺碼，為的就是傳達不同以往的時尚態度。Lulu黃路梓茵穿著法國配色高筒款式登台，鮮紅、深藍色的撞色搭配，完美呈現俏皮風格，分享不被定義的個性態度。

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關鍵字：

Lulu, 黃路梓茵, 金曲獎, 主持人, PALLADIUM, PALLAKIX, 軍靴
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