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日本LAWSON限量史努比和菓子可愛的太犯規！加碼更多必吃甜點

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編輯／JJ　圖／翻攝自Bandai Candy、Lawson

日本玩具大廠BANDAI的「食べマス」和菓子系列，每隔一段時間就會推出新的卡通造型和菓子，今年春天、夏天才發售過拉拉熊、三眼怪系列，都沒搶到的話也沒關係，8月20日起又推出了史努比SNOOPY系列和菓子！在全日本LAWSON限量販售，想吃的話這次手腳可要快一點才行～

▲LAWSON和菓子、甜點。（圖／翻攝自LAWSON）

▲LAWSON和菓子、甜點。（圖／翻攝自LAWSON）

這次的「食べマス」（可食用的吉祥物）史努比主題系列，推出了三隻角色，有Joe Cool 喬酷兒、SNOOPY史努比與查理布朗，三隻都把手腳抱在前方，頭往上抬的模樣可愛極了～BANDAI去年夏天也曾推出過SNOOPY系列，不過當時是平面的和菓子，這次的立體造型更細緻、更萌，完全是不同等級！

▲LAWSON和菓子、甜點。（圖／翻攝自LAWSON）

除了可愛之外當然也要好吃才行，SNOOPY造型是巧克力口味，Joe Cool則是鹽味香草口味，可愛的查理布朗是卡士達口味，每顆售價是259日圓，就跟以往一樣，每一款都是限量發售，所以有去日本旅遊的話必須快點搶！不過這麼可愛，到底誰捨得吃下去～

▲LAWSON和菓子。（圖／翻攝自LAWSON）

《加碼LAWSON人氣甜點》

PREMIUM BASCHEE 巴斯克風起司蛋糕

日本LAWSON除了販售與BANDAI一同推出的「食べマス」，還有超多甜點系列，也同樣受歡迎！下面這款PREMIUM BASCHEE 巴斯克風起司蛋糕正是8月20日與和菓子同步上市的新品，添加了帕馬森起司味道更濃郁，上頭還有堅果、奶油與焦糖，一顆320日圓，期間限定3週而已！

▲LAWSON和菓子、甜點。（圖／翻攝自LAWSON）

巧克力碎片鮮奶油銅鑼燒

日本的銅鑼燒總是好吃到犯規，尤其是LAWSON先前已經推出過好幾款口味，都受到大家的大力稱讚，而這次20日同步推出的是巧克力碎片鮮奶油口味！光用看的就讓人垂涎三尺，售價一顆180日圓。

▲LAWSON和菓子、甜點。（圖／翻攝自LAWSON）

SAKUBATA開心果奶油夾心

今年七月時上市的開心果奶油夾心，喜歡開心果的人絕對不能錯過，冷凍之後別有一番風味，比較不會膩口。售價為240日圓。

▲LAWSON和菓子、甜點。（圖／翻攝自LAWSON）

另外，為因應酷熱的夏日，必須來點清爽的口味，LAWSON還推出了一系列的「檸檬」口味糕點，幾乎沒有雷品，口味清爽、酸甜，值得大家嘗試看看～

▲LAWSON和菓子、甜點。（圖／翻攝自LAWSON）

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關鍵字：

日本, BANDAI, LAWSON, 和菓子, 食べマス, 甜點
fashion.net

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