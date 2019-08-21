fb ig video ETtoday search mobile

台北101美食街改裝開幕　獨家「功夫茶」共11間餐飲新登場

> >

▲台北101美食街改裝登場。（圖／台北101提供）

▲台北101美食街改裝登場。（圖／台北101提供）

▲台北101美食街改裝登場，空間感也全面翻新。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台北101美食街8月初全新改裝登場，斥資上億元的大型改裝，進駐32間美食小吃、伴手禮店，其中11間是新進櫃，包括廖家生炒花枝、康青龍、小三元等特色小吃，還有全台獨家首店、從美國紅回台灣的手搖茶飲「功夫茶」也開張。

▲台北101美食街改裝登場。（圖／台北101提供）

▲台北101美食街改裝登場。（圖／台北101提供）▲台北101美食街改裝登場。（圖／台北101提供）

▲來自美國的茶飲店「功夫茶」，在101開設首店。

經過數月改裝期，台北101美食街再8月初正式登場，提供800個座位區與100個立食區，規模與坪數跟改裝前相同，但將走廊加寬，在動線與視覺上寬闊不少，另加入園藝的新元素，包括綠色植生牆搭配亞熱帶植物花卉，讓整體設計更豐富。

台北101表示，館內美食街的客群主要分成3大類型，觀光客、本地客與大樓租戶，對觀光客而言，來台灣旅遊必嚐試道地美食，以「思慕昔」、「興葉蚵仔煎」、「小南門」等最受歡迎；租戶則以方便及省時的速食成用餐首選；而本地客最愛知名人氣小吃，如「安可盧萬巒豬腳」、「肉伯火雞肉飯」與「了凡油雞飯」。

▲台北101美食街改裝登場。（圖／台北101提供）

▲台北101美食街改裝登場。（圖／台北101提供）

▲「廖家生炒花枝」的菜色臭豆腐花枝。（圖／台北101提供）

▲「廖家生炒花枝」主打台灣在地味，提供花枝丸魯肉飯、紅燒肉套餐與臭豆腐花枝等（從上到下）。

另為了迎合民眾嚐鮮需求，美食間店家也「換血」達11間，包含小食類的廖家生炒花枝、小三元，與茶飲類的康青龍、Juice Bear果汁熊、功夫茶，以及異國美食大心、MAMAK檔Express、MAiSEN邁泉豬排，加上午茶輕食Dreamers Coffee、Beard Papa泡芙與微熱山丘。

▲台北101美食街改裝登場。（圖／台北101提供）

▲台北101美食街改裝登場。（圖／台北101提供）▲台北101美食街改裝登場。（圖／台北101提供）

▲小三元則提供精緻廣式料理。

即日起至21／31，台北101購物中心推出「101 point雙倍有力」方案，持台北101 APP會員條碼與館內所有餐飲、輕食、伴手禮櫃位消費，即可參加101 Point點數雙倍送，刷聯名卡再享全館2%回饋。

▲台北101美食街改裝登場。（圖／台北101提供）▲台北101美食街改裝登場。（圖／台北101提供）

▲MAMAK檔Express，提供南洋馬來菜。

關鍵字：

台北101, 101, 功夫茶, 美食街, 新餐飲, 新餐廳
fashion.net

熱門文章

辦公室必備5樣「療癒神器」！懶人保養品、高顏值收納罐超欠買

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

隋棠套JIMMY CHOO秀鉛筆腿　約會穿低跟鞋放閃

家裡擺設也要潮！Off-White首個家居系列，浴袍、床單都好想要

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

ET Fashion

推薦閱讀

免吸管也能喝到珍珠　「漂浮珍奶杯」上架13小時創200萬訂單

買OUTLET隨便都賺到？　消費專家：這5種東西別出手

5種習慣讓你「默默破財」　月存不到2千元快戒掉

最愛做家務星座男Top 3 ！貼心巨蟹才第三、第一名遇到馬上嫁 泰勒絲領獎造型用力過猛！泳裝配復古芭比頭　慘輸蜘蛛女大長腿 《玩命關頭：特別行動》凡妮莎寇比戲裡戲外都是極品！私下個性完全是可愛女友 天仙劉亦菲撞衫古力娜扎！同款黃色洋裝差很多　網驚：她氣質完勝 歐陽娜娜同框金馬女配角被秒殺！慘輸「高級臉」文淇　網：眼神超渙散 一起來懶人露營！苗栗2個「森林風」豪華露營地　免裝備選好日期就能出發 人緣好卻「缺人追」的4個星座女！水瓶過於被動、隨和天秤竟也上榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面