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到台北101「開飛機」　頂級珠寶腕錶大賞9／5登場

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▲台北101 World Masterpiece。（圖／台北101提供）

▲台北101珠寶腕錶大賞進入第7年，改名World Masterpiece強化體驗。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

每年台灣高端客群的採購重頭戲「台北101珠寶腕錶大賞」，即將在9／5跟購物中心周年慶同時開跑，今年因應千禧時代客群，打出「體驗」做重頭戲，不但與Swatch Group合作，在商場中開設限定鐘錶體驗工坊，還結合飛行錶概念，引進全座艙模擬機讓民眾付費體驗，花1,200元就能在101裡「開飛機」。

腕錶工藝與新技術的發展，讓錶款發展出競速錶、飛行錶、珠寶工藝不同特色，今年「珠寶腕錶大賞Watch & Jewelry Salon」在活動第7年正式改名「World Masterpiece」，並以6大主題展區的特色呈現，包括極限速度、海洋潛水、設計藝術、飛行模擬、工藝製錶、閃耀寶石，並強調互動體驗。

▲台北101 World Masterpiece。（圖／台北101提供）

▲本次參展品牌共有12個，比去年17家品牌略少，主題與風格更精準。

本次參展的品牌包含Breguet 寶璣、Bvlgari寶格麗、Chopard蕭邦、Hublot宇舶錶、Longines浪琴、Mikimoto、Panerai 沛納海、Piaget伯爵、RADO雷達錶、Rager Dubuis羅杰彼杜、Tissot天梭錶、Vacheron Constantin江詩丹頓共12間。

各區則有相對應的佈置與活動，其中飛行模擬則特別架設Airbus A320全座艙模擬機教室，展區現場與iPilot 模擬飛行體驗中心合作，現場將有專業執照飛行教官現場教學，包含入門與玩家級的不同課程，消費者只要報名，就能體驗15分鐘或60分鐘的駕駛飛行，收費金額則分別為1,200元與4,800元。

▲台北101 World Masterpiece。（圖／台北101提供）

▲將模擬器材直接搬入會場，體驗飛行感受。

台北101表示，台灣零售市場結構，千禧世代人數已逼近580萬人，約佔總人口的25%，也是往後十年全球經濟的中堅力量。千禧世代消費重點不在是「獲取商品」，而是藉由消費的過程獲得「體驗」，故今年的「互動」及「體驗」成為與千禧世代產生連結的主題。

▲台北101 World Masterpiece。（圖／台北101提供）

▲為深化體驗內容，101與Swatch Group合作在商場中開設「鐘錶體驗工坊」。

為讓年輕一代更有機會認識鐘錶及珠寶的工藝之美，也與Swatch Group合作在商場中開設「鐘錶體驗工坊」，提供消費者工藝課程，包含了親手製作機芯、錶殼、鍊帶、面盤與細部零件組裝等，還有Breguet 寶璣推出的陀飛輪百年製錶工藝課程，與Fika Fika小小鐘錶師體驗營，4歲以上即可參加，有機會了解鐘錶與機芯零件，完成後還可獲得結業證書。

台北101 World Masterpiece展期從9／5起至10／6止，展區從1樓松智路，延伸至信義長廊與4樓都會廣場，每日下午2點與4點，還會有專人展區導覽服務，民眾可免費預約。

關鍵字：

台北101, 珠寶腕錶大賞, World Masterpiece, Watch & Jewelry Salon, Airbus A320, 101購物中心
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